Roxana Ionescu, ofertată de Pro TV pentru a intra la Survivor România. Ce a răspuns

Roxana Ionescu ar fi putut participa la Survivor România 2022, însă a refuzat propunerea venită din partea Pro TV. Cea cunoscută drept “Mama Natură” nu și-a revenit complet în urma accidentului suferit la schi în urmă cu un an și nu a dorit să riște.

Roxana Ionescu a fost foarte aproape să revină pe micile ecrane, însă nu a acceptat oferta de a merge în Republica Dominicană și să fie una dintre concurentele reality-show-ului Survivor. “Mama Natură” nu este încă aptă 100% din punct de vedere medical și a preferat să decline propunerea venită de la Pro TV.

“Da, este adevărat am avut o ofertă de la cei de la Survivor! Am cântărit cu atenție lucrurile și am ales însă să nu particip. Cu exact un an în urmă, în ianuarie 2021, am avut un accident la schi și genunchiul meu încă nu s-a refăcut complet. Iar emisiunea asta e genul de producție care îți solicită organismul până peste cap, ca să zic așa!”, a declarat Roxana Ionescu, potrivit showblitz.ro.

Roxana Ionescu nu duce lipsă de oferte. “Vreau un proiect interesant, care să mă pună în valoare”

În continuare, Roxana Ionescu a precizat că nu duce lipsă de oferte de a reveni în televiziune. Așteaptă, însă, o propunere de nerefuzat, care să o satisfacă din toate punctele de vedere.

“Am decis că mă întorc în showbiz atunci când îmi va conveni în primul rând mie. Vreau un proiect interesant, care să mă pună în valoare, pe o durată mai mare de trei sau patru luni. Nu vreau unul pe durată scurtă, care te stoarce de tot în doar câteva zile. Mai ales că în cazul meu a mai apărut un oarecare impediment. Eu m-am mutat din București, devenind de aproape patru ani timișoreancă”, a mai spus cea supranumită “Mana Natură”.

