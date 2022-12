Roxana Ionescu se întoarce în televiziune?! „Mama Natură” vrea, din nou, în fața camerelor de filmat. La ce proiect visează

În urmă cu 19 ani, Roxana Ionescu își făcea debutul în televiziune. Aceasta a devenit repede cunoscută drept „Mama Natură” și a fost îndrăgită instantaneu de către public. Vedeta s-a retras de ceva timp din lumina reflectoarelor, însă acum este gata să revină pe micile ecrane. Roxana Ionescu nu ar spune pas unui proiect în televiziunea, însă are anumite condiții.

Au trecut ani buni de când Roxana Ionescu a dispărut din fața telespectatorilor. Aceasta a încheiat colaborările cu lumea televiziunii și început o nouă viață în Timișoara, alături de Tinu Vidaicu. Vedete este împlinită și nu regretă deciziile pe care le-a luat. A avut nevoie de o perioadă departe de lumina reflectoarelor, dar acum este gata să se întoarcă.

În cadrul unui interviu recent, Roxana Ionescu a mărturisit că s-ar întoarce în televiziune. Se pare că i s-a făcut dor de prima iubire, iar dacă proiectul potrivit ar apărea pentru ea nu l-ar refuza.

„Habar nu am și niciodată nu o să mai spun niciodată. Am spus de foarte multe ori, nu neapărat cu treaba asta, am spus așa, în general, în viață: “Eu? Niciodată nu o să fac treaba aia!” Și am făcut. Depinde de televiziuni, depinde dacă mi se va oferi ceva ce pot să fac, dacă o să îmi permită timpul, dacă o să îmi permită distanța. Dacă astrele se aliniază, cu siguranță o să mă mai vedeți la televizor.”, a declarat Roxana Ionescu, potrivit ego.ro.

Roxana Ionescu, condiții pentru a se întoarce în televiziune

Roxanei Ionescu îi surâde ideea de a se întoarce în televiziune, însă nu ar face asta oricum. Aceasta visează la un proiect potrivit pentru ea și care să îndeplinească unele condiții. Vedeta își dorește ceva în aria divertismentului și nu vrea ca proiectul în care se implică să dureze mai mult de trei luni. De asemenea, vrea zile de pauză între filmări și ceva care să o reprezinte.

„Un proiect care să se filmeze în maxim 3 luni și care să nu fie chiar zi de zi. Acum, ca și content să zic acum, habar n-am. Dacă aș știi exact ce merge și ce ar prinde publicului, aș propune eu, aș vrea să fac asta. Ceva de divertisment, clar, ceva care să nu fie zilnic și nu mai mult de 3 luni.

Naveta am mai făcut la începutul relației noastre, 5 ani de zile am făcut naveta. Aș zice că sunt obișnuită. Și da, pentru un lucru frumos și care să mi se potrivească mânușă aș face lucrul acesta.”, a mai spus Roxana Ionescu.

