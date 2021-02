Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au sărbătorit un an de căsnicie. Ce declarație de dragoste i-a făcut renumitul DJ

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au sărbătorit un an de căsnicie. Anul trecut pe 20 februarie, cei doi au spus „Da” în fața ofițerului stării civile.

„La un an de când ne-am spus DA, mă bucur zilnic de cea mai frumoasă iubire. Happy 1 Year anniversary to my partner in crime! ♥️”, a scris Tinu Vidaicu în cadrul unei postări cu mai multe fotografii din ziua nunții lor.

Roxana Ionescu a pierdut o sarcină în trimestrul trei

În iulie 2019, Roxana Ionescu a pierdut o sarcină în tmp ce era în ultimul trimestru. Nimeni nu se aștepta să li se întâmple această nenorocire. La câteva zile după ce a avut loc tragicul eveniment, Tinu a făcut anunțul cutremurător pe internet.

„Anul ăsta nu va mai exista niciun bebe, pentru că n-a mai putut să crească. Din păcate, am înțeles că se întâmplă des. Din fericire, am înțeles că nu este o chestiune genetică. Se numește insuficiență placentară și asta însemană că fătul nu se poate hrăni suficient. Partea bună este că nu este nimic tragic și că Roxana este bine și că în câteva luni putem încerca din nou. Nu este o chestie repetitivă. Din punctul ăsta mergem înainte. Nu dorim compasiune, nu dorim păreri de rău. Vă mulțumim pentru gândurile bune și energia voastră pozitivă”, a explicat Tinu Vidaicu, la acea vreme.