Roxana Nemeș, mămică pentru prima oară?! Imaginile care le-au dat fanilor de gândit

Roxana Nemeș a trecut prin multe schimbări în ultima perioadă. Cântăreața și soțul ei, Călin Hagima își construiesc casa visurilor și abia așteaptă ca lucrările să se finalizeze. Recent, blondina le-a arătat fanilor săi cel mai frumos loc din casă, mai exact camera viitorului copil.

Roxana Nemeș este nerăbdătoare să se mute în noua locuință, o vilă spațioasă, acolo unde speră, cât mai curând, că își va crește primul său copil.

După ce au făcut cununia civilă, Roxana Nemeș și Călin Hagima au cumpărat, la roșu, o vilă spațioasă în zona Băneasa, pe care în prezent o transformă, după cum își doresc. Artista este mai tot timpul pe șantier pentru a se asigura că totul este făcut ca la carte. Aceasta își ține la curent urmăritorii de pe rețelele sociale cu stadiul lucrărilor.

Recent, vedeta le-a arătat celor care o urmăresc câteva imagini din vilă, mai exact camera copilului pe care îl așteaptă cu nerăbdare.

„Aici este camera copilului. Și da, este mare și de asta durează. Noi am vrut de la început să o facem mai spațioasă, pentru că dacă nu o faci la început, apoi nu o mai faci. Acolo va fi un dressing pentru el, pe partea asta va fi zona de relaxare, unde să citească, unde să se joace. Pe partea asta facem un divan și pe partea asta un dulap. Acolo un pat mare și, până va veni, ca să știm dacă va fi fată sau băiat vom lăsa alb, apoi vom pune un tapet 3 D. Când va veni vom pune ceva roz, albastru, dar să vină întâi”, a povestit Roxana Nemeș pe TikTok.

Cum se pregătește Roxana Nemeș să devină mămică

„Noi muncim de mult timp în sensul ăsta. Nu mai am răbdare, vreau să fiu mamă tânără, să fiu prietenă cu copilul meu. E momentul perfect pentru asta. Ne dorim foarte mult să devenim părinţi”, a spus Roxana Nemeș în cadrul unui interviu.

Deși sunt de peste 6 ani împreună și acum au o relație stabilă, bazată pe încredere și iubire, se pare că Roxana Nemeș și Călin Hagima au avut și momente de cumpănă de-a lungul anilor. Cei doi au fost despărțiti timp de un an, moment în care artista nu s-a dat bătută și a sperat la o împăcare cu cel care i-a devenit soț:

”Acum cinci ani, da. Am fost despărţiţi timp de un an de zile. Din afară privind, mi s-ar părea ciudat să te mai împaci după un an de zile. Eu lupt şi încerc, iar atunci când nu mai e cazul, nu mai e cazul. Dar nu ne-am despărţit pentru că nu ne iubeam sau pentru că a greşit unul dintre noi cu ceva. Nu ştiu: suntem amândoi Berbeci, ne dădeam cap în cap. Şi la un moment dat zici: “Gata!”.

Dar totul se întâmplă cu un scop, iar pe mine perioada aia m-a maturizat foarte tare şi mi-am dat seama ce vreau. Ştiam pe cine vreau, ştiam că pe el îl vreau: în acel an, cred că-n fiecare zi m-am gândit la el. Dar n-am mai vorbit deloc cu el. Ne-am reîntâlnit după ce mi-am cumpărat un apartament şi l-am rugat să mă ajute cu un lucru. Ne-am revăzut şi a fost ca şi cum nu ne-am fi despărţit deloc. M-a ajutat foarte mult perioada aceea, m-am focusat foarte tare pe mine şi pe ceea ce-mi doresc, m-a maturizat foarte mult şi mi-am dat seama de ceea ce este important în viaţă”, a declarat Roxana Nemeș pentru okmagazine.ro.