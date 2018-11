Roxana Niculae, asistenta de la “Star Matinal de Weekend”, s-a căsătorit în secret! Informații de culise

Nuntă surpriză în showbizul românesc! Roxana Niculae, asistenta de la “Star Matinal de Weekend”, s-a căsătorit cu alesul inimii sale în mare secret! Fericitul eveniment a avut loc la începutul lunii trecute, iar ea a făcut astăzi primele declarații despre cununia civilă. Totul se petrece la niciun an de când vedeta a fost surprinsă de paparazzii de la CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, în timp ce se săruta cu Liviu Vârciu în fața casei sale.

Roxana Niculae, asistenta de la “Star Matinal de Weekend”, s-a căsătorit în mare secret

Roxana Niculae a devenit soția partenerului ei, Octavian, pe 4 octombrie și, împreună cu apropiații lor, ei au reușit să păstreze totul secret, relatează spynews.ro. Cei doi au strălucit în ziua cununiei civile. În timp ce mirele a purtat un costum de culoare albastru, cu cămaşă albă, mireasa lui a îmbrăcat o salopetă albă, cu decolteu, care i-a evidențiat trupul de zeiță. Asistenta de la “Star Matinal de Weekend” a preferat o coafură simplă și tare șic şi a optat pentru un make-up care i-a scos în evidenţă trăsăturile feţei.

“Ceremonia a avut loc pe 4 octombrie, la primăria Sectorului 5, a fost o ceremonie foarte frumoasă, restrânsă, cu prietenii apropiaţi şi familia. Am fost foarte emoţionaţi, totul s-a întâmplat foarte repede, şi cererea în căsătorie şi ceremonia. Ne bucurăm cu sântem împreună, ne iubim foarte mult. La anul ne gândim să facem nunta, undeva pe plajă, la mare, vrem să stabilim şi să punem totul la punct pentru a avea o nuntă ca-n poveşti. Am avut foarte mari emoţii, şi eu, şi el, suntem îndrăgostiţi până peste cap şi sper să fim aşa până la adânci bătrâneţi”, a povestit frumoasa asistentă de la “Star Matinal de Weekend”, potrivit sursei citată mai sus.

Roxana Niculae se numără printre vedetele care au făcut show pe scena de la “Te cunosc de undeva!”.