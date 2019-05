Fără nicio exagerare, Roxana Vancea arată spectaculos! Imaginile pe care CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vi le prezintă, în exclusivitate, sunt mai mult decât concludente! (Cel mai bine platit job din București) Alături de o bună prietenă, vedeta s-a plimbat cu rolele, iar norocoșii care s-au aflat prin zonă au avut cu ce să-și clătească privirea.

Roxana Vancea a recunoscut totul, în urmă cu o zi, la un post de televiziune: are antrenor personal și se duce la sală de două ori pe zi! ”Fac o oră la prima ședință, apoi o oră și jumătate la cea de seară. Lucrez mult la fesieri, la fund, pe românește, pentru că genetic nu prea am fost avantajată”, a dezvăluit, cu un ușor zâmbet pe buze, frumoasa vedetă. (CITEȘTE ȘI: MIHAI BENDEAC, DECLARAȚIE DE DRAGOSTE PENTRU ROXANA VANCEA: ”TE VOI IUBI TOATĂ VIAȚA!”)

Nici abdomenul nu l-a uitat, unde și acolo trage bine de tot. Și spune că, de fapt, fundul și abdomenul sunt țintele fiecărei femei care calcă pragul sălii de fitness. Roxana Vancea nu a făcut excepție, s-a axat pe aceste două grupe musculare, dar nu a uitat de restul. Practică sportul de mică, la sală se duce de ani buni, dar de aproape șase luni chiar trage mai ceva ca niciodată, sub îndrumarea unui antrenor personal. Și se vede asta. (Avantajele oferite de un studio de videochat)

La finalul weekend-ului trecut, Roxana a avut chef de role. Și-a sunat o bună prietenă, o blondină la fel de arătoasă, care a acceptat pe loc. Cele două au ieșit pe străzile Capitalei și au făcut, să spunem așa, spectacol. Pentru fericiții care s-au aflat în drumul celor două tinere a fost, probabil, ziua de glorie! Fetele nu numai că dețin siluete de invidiat, dar și știu să patineze. Ca adevărate profesioniste au schimbat direcția, au frânat, au ocolit cu măiestrie… Ce mai, grație pe role în mijlocul Bucureștiului!

Roxana Vancea a făcut atletism

Roxana Vancea mărturisea, într-un interviu, că de mică i-a plăcut sportul. De altfel, a făcut atletism și a avut ca țintă Facultatea de Educație Fizică și Sport.

„Am făcut atletism şi mereu mi-am dorit să fac facultatea de sport, iar în Bucureşti am venit strict pentru acest lucru. Nu mă gândeam că o să am o carieră în televiziune şi o să ajung cunoscută. Eu privesc ceea ce fac acum ca pe o meserie. Cât eram la Neatza, eu lucram în paralel şi ca profesor de sport. Am predat la Maria Rosetti. Am renunţat la meseria de profesor, pentru că acum e mult mai OK, finaciar, ca program, ca tot. Profesorii câştigă foarte puţin, dar cred că lucrul acesta îl ştim cu toţii deja”, dezvăluia Roxana pentru ring. (VEZI AICI: ROXANA VANCEA A ”INCENDIAT” STRADA! A IEȘIT PÂNĂ LA PIAȚĂ ILEGAL DE MULATĂ ȘI…)

Roxana a devenit apoi chiar instructor de fitness cu acte în regulă: ”Mă ocup doar de fete, iar dacă cineva mă vrea antrenor personal, cred că preţul meu ar fi de 200 de euro lunar. Am un preț corect”.

Regimul alimentar propus de Roxana Vancea

Roxana Vancea propunea și meniul pentru cei care merg la sală. Ea a dezvăluit ce și când trebuie să mănânci înainte de antrenamente.

”Ultima masă trebuie să fie cu o oră și jumătate înainte de sală. Este indicat să mâncăm carne cu legume sau carne cu o salată lângă. Carnea trebuie să fie albă, de pește, pui sau curcan, iar legumele preparate la abur sau la grătar”, a dezvăluit Roxana. (NU RATA: CE UMILINȚĂ! ROXANA VANCEA L-A FĂCUT PRAF PE MIHAI BENDEAC: „DE FIECARE CÂND VENEA BEAT ACASĂ, MĂ PUNEA SĂ..”)

”Cel puțin o oră, o oră și jumătate nu trebuie să mănânci după antrenament. Dulciurile? Nu! Dulciurile sunt otravă după antrenament. Otravă pentru organism. Nu, nici miere nu se poate consuma. Mierea este zahăr, iar dacă mănânci miere după efort, trimiți zahărul ăla direct în sânge! Dacă vrei să te îngrași, atunci e perfect: poți să mănânci dulciuri după ce faci efort. Depinde pentru ce mergi la sală”, a continuat Roxana Vancea. Care, în final, a explicat când se mănâncă fructele: ”Sunt indicate a fi consumate în prima parte a zilei, niciodată seara”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)