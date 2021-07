Roxana Vancea, comentariu ironic la adresa Deliei? Ce a spus despre picioarele cântăreței

Roxana Vancea i-a scris un comentariu pe internet Deliei, la o fotografie cu artista. Fosta asistentă Tv a complimentat-o pentru picioarele frumoase.

Mai exact, Roxana Vancea i-a spus cântăreței că i se văd foarte bine picioarele în fotografie. În poza respectivă, picioarele Deliei se văd ca fiind destul de „masive”, musculoase, nu tocmai subțirele și feminine. În schimb, Vancea se pare că îndrăgește acest aspect, dat fiind faptul că este adepta sportului și îi place ca o femeie să aibă masa musculară proeminentă.

”Ce fain se văd picioarele”, i-a scris Roxana Vancea în comentariile de la poza postată de Delia Matache.

Delia Matache a plecat de acasă la 18 ani, după o cearta cu mama ei

Astfel, puțini știu că Delia Matache a plecat de acasă la 18 ani după o ceartă monstru cu mama ei.

”Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine că şi eu minţeam uneori. La 18 ani am plecat de acasă.

M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele. Dar când am făcut 18 ani am zis: gata nu se mai poate, vreau să fac ce vreau”, a declarat Delia Matache.

”Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei. Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc, că vorbesc vecinii aiurea”, a mai povestit Delia Matache.

