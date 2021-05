Delia, replică inedită pentru un internaut care a făcut-o cu ou și cu oțet: “Să îți fie rușine pentru ce ai devenit în insule! Nu suntem mândri de tine”

Delia este una dintre cele mai active artiste de la noi pe social media și, din nefericire, se numără și printre cele care sunt des criticare. În urmă cu câteva ore bune, ea a făcut un clip amuzant în timp ce se afla în mașină, iar ipostazele în care s-a filmat i-a scos din minți pe unii dintre internauți. Unul dintre ei i-a lăsat un mesaj acid și, spre surprinserea lui, talentata cântăreață i-a dat replica imediat.

Video-ul realizat în mașină a fost încărcat de charismatica Delia atât pe contul său de TikTok, dar și pe cel de Instagram, după cum puteți vedea în rândurile de mai jos. Cel mai probabil, ea a încercat să își abată atenția de la aglomerația infernală din București și, după ce a apăsat butonul de REC al smartphone-ului, a obținut o înregistrare tare amuzantă. Totuși, conținutul nu a fost pe placul tuturor, motiv pentru care, printre sutele de mesaje pozitive s-au strecurat și multe negative.

“Banii te-au prostit, ai devenit un măscărici”, “😂Bravo femeie minunată, ești wow”, “Delia ești «»delicioasă» like a lollipop (n.r.: ca o acadea) 🍭🌈. Îmi place maxim atitudinea ta, nebunia ta și optimismul tău! Keep going 😘🤗🔝”, “Semeni cu fica, mea. Și ca aspect, dșașa. Nebunatică. Succes maxim! Dumnezeu să te binecuvânteze cu sănătate și pace sufletească. Alături de cei dragi ție. Amin 🙌❤️” sunt patru dintre comentariile strânse de postarea de mai jos.

Silviu, unul dintre urmăritorii juratei de la “iUmor”, i-a lăsat un mesaj tranșant: “Delia, să îți fie rușine pentru ce ai devenit în insule! Ai ajuns că te comporți cu animalele din pădure, de acolo, să te duci înapoi și să și rămâi acolo, să nu mai vii în românia, nu suntem mândri de tine. Bravo”, iar diva nu a rezistat tentației de a-i răspunde la ideile pe care acesta i le-a transmis – “Silviu, de rușine fac asta” este replica pe care i-a dat-o vedeta 39 de ani, după cum se observă și în galeria foto a articolului.

“Câtă frustrare și câtă nesimțire puteți avea unii când comentați la adresa unui alt omcare a realizat ceva în viața asta, în special Delia. Chiar atât de misogini sunteți, se vede educația și caracterul vostru de oamenii lipsiți total de imaginație, aruncați cu păreri în stânga și în dreapta, fără să le gândiți, dar în ograda voastră nu vă uitați!

Bravo, Delia, felicitările mele că nu te cobori la nivelul unora și mă bucur pentru educația ta mult aleasă! Felicitări, Delia, ești cel mai frumos om și cel mai împlinit om pe toate planurile! Mult succes în continuare!”, i-a scris una dintre susținătoare la postarea de mai sus.

