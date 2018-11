Roxana Vancea, dezvăluiri din culisele Exatlon-ului! Îl atacă dur pe Alin Andronic: “Când s-au închis camerele…“

Roxana Vancea a fost prezentă în emisiunea FanArena și a făcut dezvăluiri din culisele Exatlon-ului. Faimoasa a mărturisit că există o ”frustrare comună” în competiţia Exatlon, aceea că Faimoşii cred că Războinicii sunt favorizaţi, şi invers, acest lucru neexistând în emisiune.

Vedeta a mai vorbit despre Alin Andronic, care se își schimba comportamentul în momentul când se închideau camerele de filmat. ”Alin mai avea răutăţi. Pe camere era un ”sfânt”, dar mai avea răutăţi. Când s-au închis camerele, a venit la noi să ne spună că nu a vrut să spună aşa. Războinicii aveau o foarte mare frustrare pe Monica Roşu, că tot timpul i se spunea tot palmaresul ei. Şi ei aveau impresia că Faimoşii ar fi fost favorizaţi. Pe de altă parte, noi credeam că Războinicii sunt favorizaţi”, a spus Roxana Vancea.

Fosta Faimoasă a dezvăluit motivul pentru care a părăsit Exatlon

Roxana Vancea a decis să abandoneze competiția Exatlon, iar această hotărâre a venit la scurt timp după venirea lui Giani Kiriță, ca antrenor al Faimoșilor. Bruneta a dezvăluit motivul pentru care a părăsit show-ul, declanșându-se un scandal monstru între fosta Faimoasă și mama lui Giani.

„Am decis să mă retrag pentru că emisiunea mergea într-o direcţie greşită. Totul mergea spre mahala, băgât mâna-n gât, agresat femei. Eu promovez sportul, nu altceva. Eu am încercat să discut cu el, însă nu am avut cu cine. De când a venit el s-a transformat totul. Tot timpul urlă, erau ţipete, să aducem puncte. Toţi erau cu capul în jos, zici că ne certa domnul diriginte. Am zis că ne distrăm, că mergem la jocuri fără presiune. Eu nu m-am certat cu el pentru mine, eu m-am certat cu el pentru echipă. El trebuia să-şi câştige respectul, nu să se impună.

Motivul pentru care eu sunt acum, aici, este că nu am vrut să mă mahalagesc la TV cu fiul dumneavoastră. El urlă tot timpul, eu nu puteam să vorbesc. El nu a venit să ne întrebe pe noi, înainte de meci, care jucăm„, a spus Roxana Vancea.

La rândul ei, mama fostului fotbalist i-a luat apărarea fiului ei și i-a reproșat Roxanei că s-a dus la Exatlon să se “mahalagească”.

„Giani a spus să nu te hlizeşti după ce pierzi. Voi nu aţi fost o echipă de la început. Erau numai bisericuţe. Eşti foarte vulcanică şi dacă Giani nu te lasă să joci, tu făceai urât. Nu ai vrut tu să vorbeşti cu el. El a venit acolo să vă ajute, Ionuţ a mers într-o echipă care câştigă. Te-ai mahalagit oricum”, a declarat mama lui Giani Kiriţă.