Roxana Vancea, gravidă în 30 de săptămâni, a făcut mărturisiri emoționante: ”Mi s-a confirmat încă o dată că...”

Roxana Vancea este însărcinată în 30 de săptămâni. Peste două luni, aceasta va deveni, oficial, mămică. Însă, în rolul de mămică a intrat deja, deoarece are o relație foarte specială cu Milan, băiețelul partenerului său de viață. Ce mărturisiri emoționante a făcut pe rețelele de socializare?

Roxana Vancea este foarte fericită că are în viața ei un bărbat care îi este alături în orice moment. Este recunoscătoare că experiența de a fi însărcinată este frumoasă, alături de persoanele potrivite. Roxana nu a experimentat simptomele des întâlnite la persoanele gravide, și anume stările de greață sau retenția de apă.

”La începutul sarcinii toată lumea îmi spunea că o să fie foarte greu, că o să îmi fie rău, că nu o să pot să mai fac cu Milan nicio activitate, că o să dorm pe mine și toate bubele în capul meu.

Mi s-a confirmat încă o dată că în viață contează enorm pe cine ai aproape, pe cine alegi să-ți fie alături. Indivizii ăștia 2 (Milan și Papa) au făcut ca toată experiența pe care am trăit-o în aprope 30 săptămâni să fie chiar plăcută, să fiu răsfățată, menajată, iubită non-stop, împlinită”, a scris Roxana Vancea pe rețelele de socializare.

În curând, Roxana Vancea va deveni mămică

”Credeam că am pus 3 kg, dar când m-am urcat pe cântar mi-am dat seama că am pus 2,5. Astăzi am făcut 7 luni. Mănânc foarte mult, mănânc fructe non-stop, dar nu se pune, habar n-am. Nu mănânc dulciuri, le-am înlocuit cu fructe, dar mănânc foarte multe.

Dacă mă pun la masă, mănânc un kilogram de nectarine, nu trei. Ieri am avut poftă de cartofi prăjiți cu cașcaval pane și mi-am făcut. Mănânc și nu mănânc neapărat foarte sănătos. Mănânc ce-mi vine. Am fost ieri la doctor și bebelușul are 1150 grame, deci e în grafic pentru săptămânile lui.

Eu am colul foarte scurt. Este o sarcină cu risc. Doctorul mi-a spus să nu pun mai mult de 10 kg. Am avut și o intervenție ca să-mi țină colul închis. Am un inel care îmi ține colul și cu asta m-a asigurat că va fi ok până aproape de naștere. Nu mă antrenez. Mi-a dat voie să merg pe bandă, dar doar atât. Nu alergare, nu mers alert, nimic”, a mărturisit viitoarea mămică.

