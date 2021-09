Roxana Vancea, dezvăluiri despre problemele din timpul acestei perioade: ”Este o sarcină cu risc”

De asemenea, Roxana Vancea a declarat că medicul i-a recomandat repaus, dar i-a și sugerat să nu ia în greutate mai mult de 10 kilograme, întrucât colul ei este foarte mic, iar sarcina ar putea avea riscuri, așa că s-a conformat imediat, pentru ca lucrurile să meargă ca la carte.

”Credeam că am pus 3 kg, dar când m-am urcat pe cântar mi-am dat seama că am pus 2,5. Astăzi am făcut 7 luni. Mănânc foarte mult, mănânc fructe non-stop, dar nu se pune, habar n-am. Nu mănânc dulciuri, le-am înlocuit cu fructe, dar mănânc foarte multe.

Dacă mă pun la masă, mănânc un kilogram de nectarine, nu trei. Ieri am avut poftă de cartofi prăjiți cu cașcaval pane și mi-am făcut. Mănânc și nu mănânc neapărat foarte sănătos. Mănânc ce-mi vine. Am fost ieri la doctor și bebelușul are 1150 grame, deci e în grafic pentru săptămânile lui.

Eu am colul foarte scurt. Este o sarcină cu risc. Doctorul mi-a spus să nu pun mai mult de 10 kg. Am avut și o intervenție ca să-mi țină colul închis. Am un inel care îmi ține colul și cu asta m-a asigurat că va fi ok până aproape de naștere. Nu mă antrenez. Mi-a dat voie să merg pe bandă, dar doar atât. Nu alergare, nu mers alert, nimic.”, a mărturisit viitoarea mămică.

„Prefer să iau doar strictul necesar”

Dacă unele graviduțe cumpără orice găsesc pentru viitorul bebeluș, Roxana Vancea este exact la polul opus. Bruneta ne-a povestit că a cumpărat doar strictul necesar pentru cel mic, iar ajutorul ei de nădejde a fost micuțul Milan, care a ales toate articolele pentru frățiorul lui.

„Am fost la un târg pentru bebe și am achiziționat câteva lucruri. Încep să le strâng ușor, ușor. Nu sunt ahtiată după cumpărături, prefer să iau doar strictul necesar și voi lua pe parcurs ce mai am nevoie. Milan a ales pătuțul, căruciorul, scoica de mașină…e mai încântat decât noi toți la un loc”, a mai mărturisit frumoasa brunetă.

