Roxana Vancea, prima imagine cu burtica de gravidă. Vedeta este însărcinată în șapte luni!

Roxana Vancea va aduce pe lume primul său copil peste numai două luni, însă vedeta s-a obişnuit deja cu acest rol, deoarece are o relație specială cu Milan, băieţelul partenerului său, cu care are o relaţie extrem de frumoasă.

De când a anunțat public că este însărcinată și că familia ei va deveni completă în curând, Roxana Vancea a fost destul de rezervată în ceea ce privește afișarea pe rețelele de socializare. Însă, în urmă cu câteva ore, frumoasa brunetă și-a etalat burtica, postarea fiind apreciată rapid de suet de fani!

Nu este un secret pentru nimeni că Roxana Vancea face sport de mulți ani și a avut grijă mereu ca silueta ei să arate perfect. Se pare că acest lucru o ajută și acum, pentru că deși este însărcinată în luna a șaptea, nu se poate plânge de kilogramele în plus. Deși nu mai face exerciții fizice, Roxana Vancea a luat în greutate doar trei kilograme. (CITEȘTE ȘI: CE POFTE DE GRAVIDĂ ARE ROXANA VANCEA ȘI CÂT A LUAT ÎN GREUTATE. „SPER SĂ FIU O MAMĂ RELAXATĂ”)

”Am luat 3 kilograme în sarcină. Aveam 47 și acum am 50. Mânânc toată ziua. Și mănânc mult. Dacă vedeam că se depune, nu mai mâncam, dar când am văzut că nu, am început să mănânc. Nu mă mai antrezez ca înainte, merg o oră pe bandă, la recomandarea medicului. Îmi antrenez însă toate clientele”, a spus Roxana Vancea la Vorbește Lumea.

Roxana Vancea și Dragoș Paiu s-au căsătorit anul trecut și se înțeleg de minune. Mai mult, Roxana spune că a devenit mamă și pentru băiatul mai mare al lui Dragoș, care e deja foarte atașat de frățiorul lui, deși acesta nu s-a născut încă: ”Îmi spune să opresc mașina să îl pupe pe bebe”, declară Roxana.

