Pe data de 27 mai, Roxana Vancea a făcut public cel mai frumos eveniment din viața ei: sarcina! Frumoasa brunetă le-a mărturisit tuturor că urmează să devină mămică pentru „a doua oară”, căci era, deja, mămică pentru micuțul Milan, fiul soțului său. Acum, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Roxana Vancea și a aflat cum se simte bruneta, ce pofte are, dar și dacă este pregătită pentru noua provocare din viața ei.

Roxana Vancea a făcut dezvăluiri exclusive pentru CANCAN.RO. Viitoarea mămică ne-a vorbit despre sarcina ei, despre această perioadă de schimbare continuă, dar și despre bebelușul pe care de-abia așteaptă să-l strângă în brațe.

„Sunt pregătită pentru tot ce urmează”

Cum fiecare femeie gravidă se confruntă cu ceva probleme în sarcină, am vrut să știm cum decurg lucrurile în viața Roxanei și dacă mai are voie să practice sport. De asemenea, am aflat ce pofte are Roxana Vancea, cum se comportă soțul ei, Dragoș, și cât de pregătită este pentru a aduce pe lume primul său copil.

(NU RATA: ROXANA VANCEA A DEZVĂLUIT MOTIVUL PENTRU CARE ȘI-A ȘTERS TOATE POZELE SEXY DE PE INSTAGRAM)

„S-au schimbat foarte puține lucruri în viața mea, până acum. Încerc să-mi păstrez rutina de până acum, să fiu în continuare energică, să profit de perioada asta în care burtica nu e mare și mai pot face multe activități cu Milan și cam atât. În 23 de săptămâni, am luat în greutate două kilograme.

Nu am nicio poftă, dar mănânc mai mult decât mâncam înainte. Nu am poftă de ceva anume. Mănânc foarte multe fructe în perioada asta, pentru că am renunțat la dulciuri.

Sunt deja mămică pentru Milan, deci nu mai e nimic nou pentru mine. Petrec cinci zile pe săptămână cu el. Sunt convinsă că o să fie greu, dar sunt pregătită pentru tot ce urmează. Sper să fiu o mamă relaxată, cool, să fiu prietena cea mai bună a copiilor mei și mai ales partenera lor de joacă.

Nu știu dacă mă va ajuta cineva. Mama și soacra mea își doresc să mă ajute și știu că mă pot baza oricând pe ele, dar vreau să apelez la ele doar dacă nu mă voi descurca”, a spus Roxana Vancea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Ar vrea să îl cheme Ayan”

Pentru că iubește foarte mult sportul, CANCAN.RO a întrebat-o pe Roxana Vancea cum stă la acest capitol, în perioada sarcinii. De asemenea, frumoasa graviduță ne-a mărturisit și care este numele pe care ar vrea Milan să-l poarte frățiorul lui.

„M-am pregătit pentru asta, am un soț foarte prezent în viața mea și a copilului și sunt sigură că o să mă sprijine. Nu am voie să fac sport, dar pot să merg pe bandă. Îmi antrenez în continuare elevele, deci sunt prezentă zilnic în sală, însă eu nu mă mai pot antrena.

Amândoi sunt foarte simpatici (Milan și soțul său, Dragoș, n.r.). Vorbesc cu burtica, o pupă. Milan este foarte încântat că va avea un frățior. Ar vrea să îl cheme Ayan. L-am luat cu mine la ambele morfologii și de fiecare dată a fost fascinat de bebeluș. Ne spune că o să aibă grijă de el, că o să-i dea toate jucăriile lui, că îi va face baie.

O să încerc să îl includ în tot ceea ce voi face cu bebelușul. Nu știu când o să vină (bebelușul pe lume, n.r.). Mi s-a spus că după 36 de săptămâni se poate întâmpla oricând. Acum am 23 de săptămâni. Nu îmi este teamă deloc, îmi doresc să nasc natural”, a mai spus Roxana Vancea, în exclusivitate.

Roxana Vancea, mamă cu „normă întreagă” pentru Milan