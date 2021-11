Roxana Vancea, pe ultima sută de metri cu sarcina! Vedeta poate naște în orice moment

Mai sunt doar câteva momente până când Roxana Vancea va deveni mămică pentru prima oară. Vedeta este pe ultima sută de metri cu sarcina, iar bebelușul poate apărea în orice clipă. Toate lucrurile au fost pregătite, iar Roxana Vancea așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va strânge copilul în brațe.

În timpul sarcinii, Roxana Vancea a avut câteva probleme, iar medicii au decis să-i pună un inel care i-a ținut colul închis. Acum, inelul a fost scos, fapt ce înseamnă că vedeta poate naște în orice clipă. Deși momentul cel mare se apropie, Roxana Vancea nu are emoții. Aceasta a pregătit din timp totul și este sigură că nașterea o să fie una ușoară.

„O să nasc natural. Eu am avut probleme cu sarcina și toată sarcina am avut un inel din acela de îți ține colul închis și doctorița mi l-a dat jos aseară și din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând. (…) Am înțeles că având colul atât de scurt nu o să am un travaliu foarte lung, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital.”, a declarat Roxana Vancea, la Antena Stars.

(CITEȘTE ȘI: ROXANA VANCEA, DEZVĂLUIRI DESPRE PROBLEMELE DIN TIMPUL ACESTEI PERIOADE: ”ESTE O SARCINĂ CU RISC”)

Roxana Vancea, pregătită să devină mămică

La capitolul kilograme în plus, Roxana Vancea stă foarte bine și pare că nici în alte privințe nu are emoții. Vedeta a declarat că este obișnuită deja cu rolul de mămică, de când se ocupă de creșterea băiețelului partenerului ei, și nu își face probleme sau griji inutile.

„S-au schimbat foarte puține lucruri în viața mea, până acum. Încerc să-mi păstrez rutina de până acum, să fiu în continuare energică, să profit de perioada asta și fac multe activități cu Milan și cam atât.

Nu am nicio poftă, dar mănânc mai mult decât mâncam înainte. Nu am poftă de ceva anume. Mănânc foarte multe fructe în perioada asta, pentru că am renunțat la dulciuri.

Sunt deja mămică pentru Milan, deci nu mai e nimic nou pentru mine.”, a spus Roxana Vancea, în urmă cu ceva timp.

(VEZO ȘI: GRAVIDĂ ÎN ȘASE LUNI, ROXANA VANCEA ARE PLANURI MARI PENTRU FIUL EI. “L-AȘ ÎNCURAJA SĂ SE MUTE DIN ȚARĂ”)