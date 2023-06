Roxana Vancea şi-a lăsat soţul şi s-a mutat la ţară, alături de copii: „El are clienţi”

Pe data de 21 iunie, a fost publicat un interviu în care Roxana Vancea (33 de ani) a spus faptul că s-a mutat la țară cu cei doi băieți ai săi, Zian și Milan. În acest timp, soțul ei, Dragoș Paiu, a rămas în București. Vedeta de la Antena 1 urmează să stea în Vâlcea până în septembrie.

Roxana Vancea și Dragoș Paiu sunt căsătoriți de 3 ani și au împreună un băiețel de un an și jumătate, pe nume Zian. Soțul ei mai are un fiu dintr-o căsnicie anterioară, pe nume Milan, pe care fosta „vecină” de la Neața cu Răzvan și Dani îl crește ca pe propriul său fiu și pe care l-a luat cu ea, la țară. Antrenorul de fitness nu a putut să li se alăture deoarece are clienți în Capitală, dar va veni să-i viziteze în weekend.

„Abia am ajuns la țară cu băieții. Nu mai plec de aici până în septembrie. Așa ne-am propus să stăm. Este răcoare și bine aici. În concediu am fost în Dubai, tocmai ce ne-am întors.

Nu mai mergem nicăieri vara aceasta. Dragoș nu este cu noi, el o să vină vineri. În timpul săptămânii este la sală, are clienți și nu poate fi lângă noi. Mi-am propus să merg cu picii peste tot, aici, în Vâlcea. Prin parcuri, pe la Băile Govora-Olănești și mai vedem noi”, a declarat Roxana Vancea pentru Click.

Cine a ajutat-o pe Roxana Vancea când a devenit mamă

În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO la finalul anului, fosta iubită a lui Mihai Bendeac a vorbit despre relația pe care o are cu fiul său și cu cel al soțului. Fosta asistentă TV se înțelege de minune cu băieții săi, dar a avut parte de un real ajutor în creșterea lor și din partea mamei sale, pentru a reuși să îi împace pe cei mici fără să facă diferențe.

„Milan e un copil tare cuminte și bun. Îl iubește mult pe Zian și chiar are grijă de el. E dornic să îl îmbrace, să se joace cu el. Faptul că am primit ajutorul mamei m-a ajutat și să mă pot ocupa în continuare de Milan, ca să nu se simtă dat la o parte.

Asta am făcut și toată sarcina. La cât am citit, cred că puteam să nasc singură (n.r râde). Sunt mai atentă la cum mă comport, pentru că cei mici copiază tot și vreau să fiu un exemplu sănătos pentru ei, cam atât”, a spus fosta asistentă TV pentru CANCAN.RO.

