Roxen nu s-a calificat în marea finală de la Eurovision! Reacția dură a lui Mihai Trăistariu. „Rușine echipei! Faceți terci din artiștii și compozitorii români

Din păcate parcursul României la Eurovision s-a încheiat anul acesta. Roxen nu a reușit să ajungă în marea finală. Iar acest lucru a determinat o reacție extrem de acidă a lui Mihai Trăistariu, care a aruncat cuvinte grele.

Eliminarea lui Roxen din competiție a provocat reacția artistului. Acesta a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care critică dură ce se întâmplă în culisele show-ului, în România. Despre tânăra artistă a avut cuvinte de laudă și a spus clar că insuccesul nu i se datorează ei. (CITEȘTE ȘI: ROXEN, DECLARAȚII IMPRESIONATE. DE LA 6 ANI SUFERĂ DE DEPRESIE ȘI ANXIETATE. „VIAȚA MEA A FOST CA UN ROLLER COASTER”)

„Roxen a cântat bine. Ei nu ai ce să-i reproșezi: piesa asta a primit-o – pe asta a cântat-o! O piesă care, pe Roxen, o pune în valoare în studio … dar nu live. Din nou, ascultând-o live, am avut senzația că nu are precizie maximă, că nu are suflu … cel mai probabil din cauza dansului și a mișcărilor bruște. Sau … poate așa e timbrul ei – puțin tremurat. Ori poate … faptul că e prea mică, prea necoapta pentru un concurs de o asemenea anvergură. Habar n-am.

Cert e că … a fost prea mare concurența în Semifinala I ca să treci în Top 10. Una peste alta … nu a fost nimic rău pentru România. Dar nici spectaculos. Puteau să vină cu un show mai ieșit din tipar, mai vizibil, mai wooow. Însă România, mereu, atâta poate.”, a scris Mihai Trăistariu pe contul său de Facebook.

Mihai Trăistariu, reacție acidă

Artistul a spus că era de așteptat ca asta să se întâmple și a criticat dur echipa Eurovision România, pe umerii căreia a aruncat insuccesul de anul acesta. Mai mult, Mihai Trăistariu a făcut acuzații grave spunând că artiștii și compozitorii români sunt făcuți „terci”. (VEZI ȘI: MIHAI TRĂISTARIU FACE BANI DIN TURISM, DAR PLÂNGE DUPĂ SCENĂ: ”E O PERIOADĂ CRUNTĂ!”)

„Nu e de mirare că Roxen nu s-a calificat în finală! În sondaje picase rău de tot după ultimele repetiții postate pe net. Încă un an în care delegația a ales doar … PLIMBAREA … în loc să meargă la concurs!!! Și nu orice concurs! Eurovision e CEL MAI MARE CONCURS MUZICAL DE PE PLANETA PĂMÂNT.

Rușine, echipei Eurovision!!! Ați monopolizat de câțiva ani selecția națională și faceți terci din artiștii și compozitorii români. O să vi se întoarcă. Toate se întorc! Ca un bumerang! Fiecare pasăre … pe limba ei piere. Un lucru e clar! România are nevoie de o Selecție națională. Mereu. În fiecare an. Noi nu ne comparăm cu țările care-și desemnează un artist din oficiu.”, a mai spus artistul.