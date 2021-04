Mihai Trăistariu face bani din turism, dar plânge după scenă: ”E o perioadă cruntă!”

Mihai Trăistariu este afectat de pandemia de coronavirus, de altfel, ca orice artist. Chiar cântărețul avea să dezvăluie că trece printr-o perioadă grea, dar mai spune că este supărat pe colegii lui că nu se revoltă, așa cum o fac cei de la HoReCa.

Concertele anulate l-au scos dincircuitul normal și pe Trăstariu. I-a mai rămas academia de arte pe care o are în Constanţa. „Fiind situaţia cu pandemia, concertele sunt pe pauză. Trebuie să inventez activităţi ca să nu mă plictisesc. În prezent, am o academie de arte de care mă ocup. Ba a fost închisă, ba deschisă. Acum funcţionează. Înainte de pandemie aveam 130 de elevi, acum nu sunt nici jumătate. Unora le este frică de Covid, unii nu mai au bani. Încet, încet, văd că îşi revin lucrurile. Am şi cursuri de pictură, teatru, instrumente, actorie. E singura mea sursă de venit în perioada aceasta. Pentru academia aceasta am făcut, în 2019, credit bancar. Am luat cinci miliarde şi aveam rate pe lună de 20.000 de lei. Când a venit pandemia m-am îngrozit la gândul că trebuie să scot lunar aceşti bani”, a precizat Mihai Trăistariu, potrivit replicaonline.ro. (CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE MIHAI TRĂISTARIU NU S-A ÎNSURAT PÂNĂ LA 40 DE ANI: „AM ALES NUMAI DIFERENȚE DE VÂRSTĂ MARI, NU SUNT COLUMBEANU CU MONICA LUI”)

Mihai Trăstariu face bani din turism, dar plânge după scenă: ”E o perioadă cruntă!”

Și turismul face parte din viața artistului, de pe urma căruia scoate bani. Are niște apartamente în Mamaia, pe care le închiriază pe timpul sezonului estival. „Acum am nişte apartamente în Mamaia. Aveam un teren la malul mării pe care l-am schimbat pe şapte apartamente, vara trecută. Ca să nu sufăr din cauza ratelor la bancă, am fost nevoit să vând unul şi, astfel, am redus ratele de la 20.000 de lei de lună, la 7.000. La ora actuală sunt puţin cam strâmtorat. Aştept să vină vara, va fi a doua vară cu cazări de turşti. Anul trecut mi-a mers bine, le-am închiriat, am strâns vreo 20.000 de euro pe care i-am ţinut în bancă şi pe care i-am împărţit pentru a-mi ajunge până vara aceasta, neştiind ce va urma”, a dezvăluit Mihai Trăstariu. (NU RATAȚI: MIHAI TRĂISTARIU A IZBUCNIT! GESTUL „EXTREM” PE CARE A FOST NEVOIT SĂ ÎL FACĂ PENTRU A SUPRAVIEȚUI)

Dar cântărețul nu mai are răbdare: vrea muzică, pasinea vieții lui. “Deşi am nişte business-uri, nu asta voiam să fac. Eu voiam să fac muzică, să cântăm, să avem concerte. Acum, fac şi nişte concursuri de talente. În fiecare lună mi-am propus să merg într-un oraş şi să descopăr talente locale. Îi mai duc pe copii la TV, îi mai promovez. Luna asta merg la Piatra Neamţ, oraşul unde m-am născut. Am numit acest concurs Festivalul Moldovenesc”, a spus el. “Aştept să ne dea voie să cântăm. Nici nu ştiu cum va fi acum, de Paşte. De obicei cântam a doua zi, e o perioadă cruntă. Mă enervează artiştii că stau cu mâna în sân şi i-au lăsat doar pe cei din HoReCa să se revolte. Cei din spatele nostru s-au angajat în alte părţi, au fost nevoiţi să se reprofileze. S-au distrus trupe”, a mai punctat Trăstariu.

Sursa foto: Instagram