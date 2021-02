Mihai Trăistariu a izbucnit! Gestul „extrem” pe care a fost nevoit să îl facă pentru a supraviețui

Mihai Trăistariu a fost nevoit să renunțe la unul dintre apartamentele pe care le deține pentru a putea să trăiască. Pandemia l-a afectat atât de tare pe artist, încât s-a văzut nevoit să recurgă la gesturi extreme.

Celebrul artist are mai multe imobile în proprietate, din care în fiecare an câștigă o grămadă de bani din chirii. Dar, având în vedere că în vară nu au fost concerte, acum a rămas fără.

„Unul dintre apartamente a trebui să-l vând ca să supraviețuiesc, iar celelalte 6 le-am închiriat turiștilor în vara trecută și am făcut 20.000 de euro din toate cele 6 și i-am ținut în bancă până în ziua de azi. Bani cu care trăiesc și acum. Trăiesc din banii de anul trecut, din vară, care și ei se termină în două luni și sunt un pic îngrozit, nu mai dorm noaptea, evident, am făcut și petiții, am semnat tot ce trebuie”, a declarat Mihai Trăistariu la Antena Stars.

Chiar și așa, banii tot nu îi ajung

Deși pentru unii oameni aceste sume sunt mari, Trăistariu spune că banii tot nu i-au ajuns. Totodată, Mihai Trăistariu a recunoscut că mai are 4000 de lei în bancă, acesta a mai precizat că așteaptă o minune.

„Eu în clipa asta mai am undeva la 4000 de lei în bancă, mă uit la ei și zic, stai să vedem că poate e o chestie de câteva zile, săptămâni. Aștept miracole!”, a mai adăugat Mihai Trăistariu.

