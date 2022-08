Ruby, de urgență la spital! Ce a pățit vedeta: ”Mi-a amorțit tot corpul!”

Ruby se confruntă din nou cu probleme de sănătate din cauza unei greșeli pe care a făcut-o în speranța că va ajunge să arate mai bine decât înainte. Cântăreața a apelat la o metodă neconvențională care a adus-o pe un pat de spital, conectată la aparate și perfuzii.

Nu mai este niciun secret pentru nimeni faptul că Ruby este una dintre cele mai iubite și urmărite artiste de la noi din țară. Aceasta face tot posibilul pentru a arăta bine pentru fanii săi, însă uneori întrece măsura și ajunge să se confrunte cu probleme serioase de sănătate. Recent, aceasta a mărturisit cum a ajuns să fie transportată de urgență cu ambulanța la spital.

Ruby a ajuns de urgență la spital

Fanii de pe Instagram ai artistei au rămas surprinși în momentul în care aceasta a postat o fotografie de pe un pat de spital, în care se vedea clar că este pe perfuzii. Pe moment, vedeta nu a dorit să facă declarații cu privire la motivul pentru care a ajuns să se confrunte din nou cu probleme de sănătate, însă, ulterior, a revenit pentru a-și liniști fanii.

Se pare că artista noastră a dorit să beneficieze de un bronz mai intens, așa că a apelat la o injecție cu o substanță utilizată în special de culturiști. Aceasta ar fi trebuit să o ajute să se bronzeze și să aibă un aspect plăcut al pielii pe toată perioada verii. Din păcate, Ruby a greșit doza și nu a luat în considerare faptul că ar putea să i se facă rău, mai ales pentru că este pentru prima dată când apelează la această metodă. În prezent, aceasta se află sub atenta supraveghere a medicilor din Capitală.

„Am fost nevoită să chem ambulanța pentru că m-a mâncat în…. Am vrut să mă bronzez mai mult decât prevede natura și am zis să-mi injectez o substanță pe care și-o injectează culturiștii când merg la concursuri, care să mă ajute să mă bronzeze mai tare. Am pus o cantitate mai mare decât cea recomandată pentru un om care își injectează pentru prima dată substanța asta și mai ales pentru o persoană de greutatea mea”, a mărturisit Ruby.