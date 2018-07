Clipe de groază pentru Ruby, vineri (20 iulie)! Cântăreața a fost implicată într-un accident rutier, produs în București. Potrivit martorilor oculari, Range Rover-ul în care se afla bruneta a fost avariat, dar din fericire cântăreața nu a pățit nimic grav.

Accidentul în care a fost implicată Ruby a avut loc în cartierul Rahova, într-o intersecție. Deși s-a speriat foarte tare, bruneta nu a fost rănită grav. Nu se știe exact cine a fost de vină, dar martorii spun că mașina artistei a fost un pic „șifonată”.

„Este speriată, dar nu a pățit nimic grav”, a declarat un martor ocular în exclusivitate pentru Cancan.ro, site-ul numărul 1 din România.

Ruby a intrat cu mașina de golf într-un pom

Recent, Ruby a reușit să intre cu o mașină de golf într-un pom. Cântăreața a vrut să le arate prietenilor cât de curajoasă și talentată e la volan, dar a scăpat de sub control mașina.

„În vară, eram nemulțumită de talentul meu la golf și am zis că sigur reușesc mai bine cu mașina. L-am luat pe Dorian cu mine, el țipa să îl las. Am intrat cu mașina în pom. Am rupta vara și servodirecția”, a declarat Ruby la Kanal D.

Ruby a vrut sa le arate prietenilor cat e de talentata la condus, dar din pacate a dat rateu. A intrat cu masina intr-un pom. ( Citește și Ruby a vorbit despre relaţie cu iubitul ei, Adrian. “Sunt geloasă)