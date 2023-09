Rușinea trăită de Cristina Șișcanu o face să se gândească la plecare! Soția lui Mădălin Ionescu a rămas dezamăgită de ce i s-a întâmplat

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, în urma căreia a rezultat micuța Petra. Vedeta se consideră o mamă împlinită și face totul pentru ca fetiței ei să-i fie bine. Jurnalista este foarte activă în mediul online, acolo unde-și împărtășește activitățile din viața de zi cu zi cu urmăritorii ei. Așa se face că prezentatoarea TV a făcut câteva mărturisiri legate de creșterea copilei ei și despre responsabilitățile pe care le are ca mamă. Mai mult decât atât, aceasta a trecut și printr-un episod neplăcut care i-a stricat de tot starea de bine. Ce le-a dezvăluit internauților?

Cristina Șișcanu este o mamă împlinită și face tot posibilul ca micuței Petra să-i fie bine. Tot ea are grijă și de Filip, băiatul din prima căsnicie al lui Mădălin Ionescu. Jurnalista are multe responsabilități pe care încearcă să le rezolve în ordine. Fiind mereu activă pe rețelele de socializare, aceasta le-a făcut internauților câteva mărturisiri din viața ei de mamă. Au încercat-o câteva gânduri legate de creșterea și educația Petrei, așa că a ținut să le împărtășească pe internet, cu urmăritorii ei.

„Am vrut să mai trag un pui de somn, dar efectiv nu reușesc, nu pot să dorm! Mi-am făcut o cafea și am zis ‘Gata’. M-am învârtit, n-am reușit pentru că m-am trezit la 06:50 și am pregătit-o pe Petra pentru școală, a plecat și după aceea am vrut să mai trag un pui de somn, dar n-am reușit pentru că m-au luat tot felul de gânduri, mă gândesc ce responsabilități am, ce am de făcut azi, ce am de făcut mâine. Să fiu în grafic cu toate(…) ”, a spus vedeta, pe rețelele de socializare.

Ce gânduri au încercat-o pe Cristina Șișcanu

Cristina Șișcanu își dorește ca fetița ei să aibă o educație aleasă, să cunoască foarte bine limba română și gramatica acesteia. Dacă va fi nevoie, spune jurnalista, micuța Petra va lua lecții în plus. Soția lui Mădălin Ionescu s-a gândit dacă a făcut alegerea corectă atunci când a lăsat-o pe fetița ei să aleagă școala unde va merge.

„Mă preocupă tot felul de gânduri, gânduri de mamă, cum se spune. Mă gândesc dacă am făcut alegerea potrivită, faptul că Petra a ales să meargă la divizia internațională, nu la divizia bilingvă, la școală și noi părinții inițial ne dorisem să opteze pentru bilingvă. Repet, gânduri de mamă. Nu vreau să mă stresez foarte tare pentru că o să vă explic. Eu țin foarte mult ca Petra să învețe și româna foarte bine, adică gramatica limbii române, să scrie corect și asta mă preocupă. O să luăm ore suplimentare dacă o să fie cazul (…)”, a mai spus vedeta.

Cristina Șișcanu a trecut printr-un episod neplăcut

De parcă gândurile legate de școala fetiței nu ar fi fost de ajuns, Cristina Șișcanu a fost nevoită să treacă și printr-un episod mai puțin plăcut, din cauza unor oameni care au criticat-o pe internet. De curând, soțul ei i-a pregătit o surpriză romantică, iar jurnalista a rămas fără cuvinte.

Pentru a profita din plin de decorul frumos organizat de Mădălin Ionescu, Cristina Șișcanu a ținut să surprindă întreg momentul și să-l posteze pe internet. Sigur că, unii internauții au avut de comentat la adresa acestui gest, fapt care a înfuriat-o pe vedetă. Aceasta a spus că „ar dori să plece de aici”, făcând referire la România, cel mai probabil.

”Sunt siderată de oamenii care au lăsat asemenea comentarii. Ce este în acel video? O femeie care face o ședință foto pentru rețelele de socializare. Se făceau niște poze într-un pat frumos amenajat unde mi-a făcut Mădălin surpriza. Dacă spun că mă șochează este puțin spus. Cum să fii atât de indignat de nimic? Păi voi care ați comentat și dați ochii peste cap, când mergeți la plajă sunteți mai dezbrăcate decât mine. Pe mine mă întristează primitivismul, nu e nimic în imaginea aia, nu e nimic vulgar, mi se văd brațele și picioarele”, spunea vedeta, acum câteva zile, pe internet.