Rușinos. Ce notă a luat Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, la Evaluarea Națională

Evaluarea Națională a fost un test foarte important pentru toți elevii care au susținut examenul, fiind un moment de bilanț și de verificare a cunoștințelor acumulate. Pentru unii dintre elevi, Evaluarea Națională s-a încheiat cu bine, în timp ce pentru alții a reprezentat un adevărat semn de întrebare.

Spre exemplu, Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, nu a avut motive de satisfacție. Examenul la Matematică de la Evaluarea Națională i-a pus destule probleme, astfel că nu a reușit să facă decât primul subiect și primul subpunct de la cel de-al doilea. Restul celor scrise de ea a rămas în ciornă, iar nota a fost, în consecință, foarte mică – 4,5.

Carmina a declarat că a reușit să termine clasa a VIII-a cu o medie mare, 9,11, însă – așa cum se știe – această medie a valorat doar 20% la examen.

„Am dat faţă-n faţă cu Evaluarea Naţională, până atunci a fost lapte şi miere. Am terminat clasa a VIII-a cu 9,11, dar nu a fost un avantaj atât de mare, pentru că media anilor de gimaziu conta doar 20%, iar nota de la examen, 80%. La examen am dat-o în bară rău de tot. Lucrarea de la Română mi-a fost anulată de cinci ori, dar am luat 8,40. La matematică… am dat-o în bară rău”, a explicat Carmina, informează click.ro.

Carmina: ”În acele momente am realizat cât de norocoasă am fost și sunt”

Printre darurile pe care Carmina le-a primit de ziua ei se numără câteva bijuterii pe care și le dorea, încălțăminte la modă și cosmetice, lucruri care sunt exact pe gustul oricărei adolescente.

„Deși ziua mea este în 8 mai, am avut parte de o seară restrânsă și minunată în data de 4 (sâmbătă) alături de mama și de cei mai apropiați prieteni ai mei. Anul acesta nu am dat petrecere, doar am dat o masă între prietenii mei apropiați. Anul viitor voi da o petrecere mare în cinstea majoratului meu. Am primit cadouri frumoase, am povestit și ne-am distrat de minune. Pot spune ca în acele momente am realizat cât de norocoasă am fost și sunt cu mama care a făcut mereu tot ce a putut ca să îmi facă pe plac. Chiar sunt binecuvântată!”, a spus Carmina.