Ruxi Opulență nu mai are nevoie de nicio prezentare! Cunoscuta influenceriță este foarte jovială, deschisă și sinceră în orice subiect pe care îl abordează. Recent, câștigătoarea Bravo, ai stil Celebrities a vorbit despre dorința sa de a face un copil. Dacă în urmă cu puțină vreme spunea că a renunțat la bărbați pentru un timp, acum Ruxi a schimbat foaia. Vedeta Bravo, ai stil a vorbit despre cum ar trebui să fie tatăl viitorului ei copil. Iar, în cazul în care nu găsește niciun bărbat care să bifeze tot ce își dorește Ruxi, vedeta a găsit soluția perfectă… Se descurcă (aproape) singură! Iată ce a spus Ruxi într-un interviu exclusiv oferit pentru CANCAN.RO.

Ruxi Opulenta vrea să devină mamă: „Îl fac singură dacă…”

Ruxi Opulentă a schimbat macazul! După ce a avut parte de bărbați care au promis mare cu sarea și nu s-au ținut de cuvânt, acum creatoarea de conținut a decis să facă totul așa cum s-a obișnuit, în termenii și condițiile ei. După o discuție cu mama ei, vedeta este foarte hotărâtă să facă un copil: „Am avut recent discuția cu mama mea, am lămurit-o, i-am zis că are doi nepoți, să stea cu ei, să mă lase. Eu nu îi promit nimic, nu am ce să-i promit. Nu este nu, eu în doi ani aș fi deschisă la oportunitatea de a face un copil. Încă nu-l caut pe bărbatul potrivit. Peste un an și jumătate, doi ani o să încep să-l caut pentru asta”, a dezvăluit Ruxi pentru CANCAN.RO.

În ultimă instanță, Ruxi ar apela inclusiv la o mamă surogat: „Aș apela, în caz de nevoie, la o mamă surogat, dar costă, trebuie să strâng bani pentru așa ceva. Să fac un copil și să și plătesc pentru asta?! Mai bine lasă. Mă gândesc că, dacă ar fi să nu fiu cu cineva și să nu găsesc, o să-l fac și singură. Am și opțiunea asta deschisă” , mai spune ea.

Întrebată de ce a ajuns la concluzia de a face singură un copil, Ruxi a făcut o scurtă trecere în revizie a unor tipuri de bărbați cu care a fost. Volubilă și fără menajamente în discurs, Ruxi a spus ce nu suportă la bărbați, dar și de ce a încheiat ultima relație.

„Nu îmi place să nu-mi plătească băutura, nu suport. Dar nu vreau pentru bani vreau să o facă, pentru mine. Și dacă îmi plătește vreau să văd dacă îmi plătește cu plăcere sau ca să pară interesant” , a spus influencerița pentru CANCAN.RO.

Influencerița a dat de pământ cu fostul iubit: „La 40 de ani să fii așa?!”

Ruxi ne-a povestit de ce utlima ei relație nu a mers: „În ultima relație am dat de un băiatul mamei. Efectiv îmi vorbea numai de mama lui, erau pe fus orar diferit, el nu era român. Se trezea noaptea sau dimineața la 5.00 să vorbească cu mă-sa pe telefon. Trei ore vorbea cu mama lui la telefon, zilnic. La 40 de ani să fii așa de lipit?! Avea și frați și surori care erau acolo cu ea, dar el stătea nonstop pe telefon cu ea. Îmi povestea că ce cool e mama lui…. Nu pot, chiar nu pot. Nici nu stăteam să-l ascult”, a dezvăluit ea pentru CANCAN.RO.

