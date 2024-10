Ruxi Opulenta șochează din nou! Vrea un bărbat serios, ordonat, deștept, citit, dar… ”Am o slăbiciune pentru cocalari!”

O apariție de senzație este, de fiecare dată, Ruxi Opulenta! Ori de câte ori își face prezența la evenimente și, implicit în cadrul interviurilor CANCAN.RO, influencerița face prăpăd, fie că vorbim despre stilul ei jovial sau despre aparițiile excentrice. De data aceasta însă, Ruxi a ales să schimbe puțin lucrurile, în privința stilului, spune ea, căci jovialitatea, glumele, dar și subiectele serioase abordate de influenceriță au fost bifate în cadrul interviului. Și, când credeam că nu ne mai surprinde nimic, am aflat faptul că, deși își dorește un bărbat serios, Ruxi are o slăbiciune pentru cocalari.

Ruxi Opulenta: „Am o slăbiciune pentru cocalari! O pasiune”

CANCAN.RO: De când am văzut-o pe Ruxi i-am zis că e superbă. De unde te inspiri că pare că nu ți se termină niciodată ideile. Cum faci?

Ruxi Opulenta:Pur și simplu am un har, simt asta. Îmi controlez creativitatea pentru că nu este pregătită lumea pentru ce am eu în cap. În ultimul timp vreau să fiu mai pe placul lumii ca stil, să nu-i mai șochez că s-au amețit toți.

CANCAN.RO: De ce vrei să fii pe placul lumii? Știu că ai avut câteva ținute fantastice pe care le-ai purtat, ești genul de om care spune lucrurilor pe nume și nu se ferește, ce s-a întâmplat? Nu pari genul care să asculte de gura lumii?

Ruxi Opulenta: Da, eu sunt gemeni. Una foarte excentrică pe care am arătat-o prea mult și una liniștită.Cea excentrică este mereu pe net. În viața normală sunt mai liniștită și cumva acum cred că încerc să fiu cum sunt în viața reală, mai liniștită, mai normală. Nu vreau să mă considere lumea nebună. M-am săturat să-mi zică lumea: „Ce nebună ești!”. Eu sunt și foarte serioasă.

CANCAN.RO: M-am gândit că a intrat cineva în viața ta și te-a făcut să-ți schimbi părerea, gusturile ?

Ruxi Opulenta: Unul care să mă facă să îmi schimb părerea și gusturile nu, sunt la fel de nebuni ca mine. Îl aștept pe cel serios, mie îmi plac bărbații serioși, foarte ordonați, deștepți, citiți. Îmi plac aia mai spre tocilari așa. Deși am o mare slăbiciune pentru cocalari, dar aia este o pasiune doar. Nu e ceva ce aș lua acasă. Ar fi de o caterincă, de un suc, de ceva. Am realizat despre mine că am ajuns la o maturizare sentimentală și emoțională și nu mai văd atât de casual totul. Trebuie să ai anumite lucruri ca să îmi stârnești interesul. Trebuie să mă agiți în creier, am nevoie de stimulare intelectuală.

CANCAN.RO: Care a fost replica pe care ți-a dat-o un bărbat și te-a făcut să-l iei în considerare: „Cred că ar trebui să-i răspund, să ies cu el”

Ruxi Opulenta: A fost cineva cu care am avut o chestiune. Am fost împreună un an. Mi-a făcut o invitație oficială la cină pe mail. S-a prezentat foarte frumos, sunt …, mi-a trimis o poză cu el. Mi-ar face plăcere să te scot la o cină. Și a fost mișto și este foarte frumos tipul. A fost foarte respectuos, iar faptul că mi-a trimis pe mail mi s-a părut și mai frumos. Și nu am greșit cu el, încă mai vorbim.

CANCAN.RO: Și de ce s-a terminat?

Ruxi Opulenta: Eram eu prea nebună în perioada aceea, prea agitată, sălbatică.

Ce părere are Ruxi Opulenta de bărbații care fac TikTok: „L-aș întreba dacă vin cămătarii”

CANCAN.RO: Dar Tinder ai folosit? Ești cu aplicațiile de genul acesta?

Ruxi Opulenta: Tinder nu, am avut Bumble. Cred că pentru unele domnișoare funcționează, pentru altele nu. Pentru mine nu a funcționat. Mi se pare că oamenii nu mai au chef să se cunoască. Eu sunt pe old school, sunt millenial. Mie îmi place să mi se spună: „Vrei să fii iubita mea?”. Acum răspunzi după două, trei ore, după o zi… nu mai e ce trebuie. S-au schimbat foarte mult lucrurile. Femeile au devenit diferite, și-au asumat multe roluri masculine, observ asta și la mine. Mă duc la serviciu să fac rost de bani de mâncare, se strică mașina, trebuie să o repar, ești forțată de viață. Dar când vin acasă, vreau să fiu feminină, vreau să fiu proastă! Vreau să mă facă să uit că în afara casei trebuie să fiu masculină. Vreau să fiu o floricică.

CANCAN.RO: Dar dacă ai veni acasă și l-ai vedea pe iubit pe TikTok: Tap-tap, haideți dragii mei, donați!

Ruxi Opulenta: Din start nu aș ajunge într-o relație cu el.

CANCAN.RO: Să presupunem că nu ai știi. Ajungi acasă după muncă și găsești asta?

Ruxi Opulenta: L-aș întreba dacă avem ceva datorii? Vin cămătarii peste noi? Ce se întâmplă? Acolo m-aș gândi, știi.

