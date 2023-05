S-a aflat abia acum! Ce a făcut Kamara cu banii câștigați de la Survivor România: ”Îmi este de ajuns să stau și într-o garsonieră”

Kamara a fost concurent la Survivor România, unde a luptat pentru fiul său, Leon. Deși își dorea să ajungă până la sfârșitul competiției, faimosul a părăsit emisiunea înainte de marea finală. După concursul de la PRO TV, artistul s-a ales cu o sumă imensă și abia acum a dezvăluit ce va face cu banii!

Kamara a petrecut 13 săptămâni în jungla dominicană. Conform informațiilor apărute în presă, solistul de la „Alb Negru” a primit 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor. Astfel, în ciuda faptului că nu a ajuns în ultima ediție a competiției, Kamara a plecat acasă cu bani frumoși. La un simplu calcul, artistul a primit 39.000 de euro pentru participarea la Survivor România.

CITEȘTE ȘI: MAI RAR AȘA CEVA! CINE VA CÂȘTIGA, DE FAPT, SURVIVOR ROMÂNIA 2023 DE LA PRO TV? COTELE IMPUSE DE CASELE DE PARIURI

„Domnule Dan, sunt împărțit în momentul de față pentru că, oarecum, nu am reușit să îmi îndeplinesc misiunea de tată, dar pe cea de bărbat am reușit să o îndeplinesc! Orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu și știe că nu sunt omul care să plece de lângă el fără a fi pentru el. Mi-a spus să fiu puternic, să am grijă să nu mă îmbolnăvesc, iar el a promis că va rămâne un Leon! Te felicit, Dane, că rămâi. Nu sunt supărat pe nimeni, nici măcar pe Ionuț și îi mulțumesc că mi-a dat puterea să nu fiu supărat pe el”, a declarat Kamara după eliminare.

CITEȘTE ȘI: KAMARA A DAT VERDICTUL! CINE ESTE CONCURENTUL CARE O SĂ CÂȘTIGE SURVIVOR ROMÂNIA 2023: „ÎNAINTE SĂ PLEC, NE-AM ADUNAT ȘI AM STAT DE VORBĂ”

Ce va face Kamara cu banii câștigați la Survivor

Mulți au fost cei care s-au întrebat ce va face artistul cu banii, după participarea lui în competiția de la PRO TV. Ei bine, la câteva luni de la eliminarea lui, Kamara a dat cărțile pe față și a vorbit despre sumele luate în urma participării lui la Survivor. Cântărețul îi asigură pe toți că banii pe care i-a făcut în emisiune merg către îngrijirea lui Leon. Atât el, cât și mama copilului contribuie la creșterea micuțului, dar și la tratamentul lui.

„Chiar dacă nu am reușit să iau premiul cel mare, evident că toți avem de câștigat. Toți avem contracte care rămân confidențiale. În îngrijirea lui Leon merg cam toți banii mei, că este vorba de Survivor sau nu. Și eu și mămica lui contribuim. Nu este vorba doar de tratament, ci și de viața de zi cu zi. Mie îmi este de ajuns să stau și într-o garsonieră, nu mă interesează, dar, când este vorba de Leon, trebuie să îi ofer anumite condiții. Camera lui trebuie să aibă anumite caracteristici speciale pentru un copil care trebuie să progreseze. Trebuie să îl lași să se țină de tot felul de lucruri ca să își dezvolte aptitudinile. Pentru el, înainte de toate, dau tot ce am mai bun”, a spus Kamara, pentru ego.ro