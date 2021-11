S-a aflat adevărul din spatele imaginii în care Mira și Mario Fresh se sărută. Anunțul celor doi artiști

Mario Fresh și Mira au lansat, recent, o piesă împreună. Înainte de acest moment, însă, cântăreața a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare în timp ce este pupată pe obraz de iubitul Alexiei Eram.

Imaginea pe care a postat Mira pe rețelele de socializare a provocat un „val” de reacții din partea urmăritorilor și ascultătorilor. Artista distribuise o imagine în care apare alături de Mario Fresh, iubitul Alexiei Eram, în timp ce este pupată pe obraz, fiind vorba despre noul videoclip al celor doi.

Mira și Mario Fresh au scos împreună o piesă care se numește ”Deziubește-mă”. Aceasta a fost lansată astăzi, pe canalul de Youtube al Mirei. În videoclip, cei doi apar într-un cadru intim și cântă împreună. Deși, inițial, s-a spus că aceștia ar forma un cuplu, mai multe persoane au intuit că este vorba despre o piesă nouă.

Mario Fresh a fost invitat în podcast-ul lui Radu Tibulca, acolo unde a făcut dezvăluiri despre viața lui personală și profesională. Tânărul a mărturisit că are planuri de viitor cu Alexia Eram și că vrea să o ceară în căsătorie.

„ Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh, acum ceva timp.