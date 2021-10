S-a aflat adevărul rușinos! Câte clase avea, de fapt, „academiciana” Elena Ceaușescu

Cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu au contribuit mult în paginile de istorie ale României, dar după mulți ani de la Revoluție, oamenii încă mai află detalii din viețile celor doi. De exemplu, câte clase avea, de fapt, „academiciana” Elena Ceaușescu?

În perioada comunistă, Elena și Nicolae Ceaușescu au format cuplul prezidențial pe de-o parte aclamat de cetățeni, însă, pe de altă parte, și displăcut din anumite considerente. Puțini știu, însă, câte clase aveau cei doi. De multe ori s-a spus despre fostul președinte al țării că ar fi fost un analfabet. Atât Elena, cât și Nicolae Ceaușescu au făcut patru clase. Iar, spre uimirea tuturor, soția fostului președintel a devenit, în anul 1967, doctor în chimie, cu teza ”Polimerizarea stereospecifică a izoprenului”. Și spunem – spre uimirea tuturor – pentru că avea doar patru clase.

În autobiografia din 1949 a Elenei Ceaușescu, înaintată partidului comunist, scria: „Elena Ceaușescu (Petrescu) mam născut în comuna Petrești, Dâmbovița, în anul 1919 la 7 ianuarie. Părinți se numesc Nae și Alexandrina ocupația agricultori, avere 4 hectare de pământ și casă de locuit. În tre ani 1926 – 1930 am făcut școala primară unde mam născut. În anul 1936 am venit la București, am intrat ca ucenică la fabrica Lantex. în urma unei acțiuni am fost concediată…”.

Cu câți lei se vinde acum un tablou cu Nicolae Ceaușescu

În topul obiectelor din perioada comunistă, cu cea mai mare valoare, se află tabloul cu Nicolae Ceaușescu. Celebrul tablou care se regăsea în fiecare clasă, birou sau instituție a ajuns acum să valoreze destul de mult.

Deși după picarea regimului cei mai mulți români s-au grăbit să scape de celebrul tablou, acum mulți în vor înapoi. Astfel, un tablou cu Nicolae Ceaușescu a ajuns să valoreze 550 de lei. Deși prețul este unul ridicat există numeroși doritori.

Sursă foto: Arhivă Cancan