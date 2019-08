S-a aflat! Cât timp i-a luat lui Gheoghe Dincă să ardă trupul Alexandrei

Sorin Lesnic, un medic al Serviciului Județean de Medicină Legală Olt, a explicat cum s-a produs arderea cadavrelor. Gheorghe Dincă este suspectat că a ucis cel puțin două fete.

Conform specialistului, arderea a avut loc în doar câteva ore și s-a produs într-un butoi metalic, care era de fapt uun incinerator improvizat de ucigașul din Caracal.

„Soba aia era făcută să ardă materialele metalice, să le topească. Aşa a conceput-o. A pus accelerator şi aşa s-a produs şi distrugerea. Că mulţi au zis că trebuia o temperatură mare. E o minciună, pentru că eu astăzi am expus un studiu, care a fost făcut în Germania în 1997. Pe 15 cadavre, opt bărbaţi şi şapte femei, s-a făcut studiul. S-au ars la o temperatură diferită, între 670 şi 840 de grade Celsius şi s-a constatat că o creştere a temperaturii la incinerare nu însemană că incinerarea se va face mai repede. Indiferent de temperatură, peste o anumită limită se distrug în acelaşi timp, în 70 de minute, şi vorbim despre cadavre de 60, 70, 80 de kilograme“, a explicat medicul, potrivit adevarul.ro.

Cât despre mirosul specific, Sorin Lesnic a declarat: „În momentul în care tu pui accelerator de ardere – motorină, benzină, plastic – normal că mirosul este altul. Şi când faci grătar, revin la chestia asta profană, când faci grătarul nu pui carnea pe foc, o pui deasupra jarului, la 3-4 centimetri, nu? Bun, ia pune carnea direct în foc, şi o să vezi ce miros mai are carnea. Vaselină, motorină, plastic, carton bituminat, toate sunt organice şi toate determină flacără foarte puternică. Eu tot zic faptul că este o sobă tip rachetă. Arzătorul era făcut special. Avea 1,60 şi pe înălţimea asta se face un tiraj foarte puternic. E ca şi cum ai avea foale, se face tirajul de jos în sus. Vecinii au început acum să recunoască, că da, într-adevăr, joi au început să-şi închidă geamurile, că «iar a început nea Gheorghe să ardă nu ştiu ce“, a mai spus dr. Sorin Lesnic.

Medicul a vorbit și despre durata operațiunii de ardere. „Depinde şi ce a folosit. Am şi spus că în mod normal ar fi 6-7 ore la un copil, dar, dacă se foloseşte petrol, combustia completă se reduce la un sfert din timpul normal. E posibil să fi folosit şi arzător, şi vaselină, şi… El ştia ce-nseamnă să facă o forjă, adică să topească un metal să ajungă la o anumită temperatură. (…) Am experienţa a zeci de incendii casnice. Am găsit cadavre fără mâini, fără picioare, după o oră, maxim două de la incendiu, dar dacă stai cu focul doar pe corpul ăla… Dacă l-a băgat repede, dacă a reuşit să-l bage, undeva în maxim patru ore s-a produs. E opinia mea, dacă vine cineva să ne întrebe, dacă nu, pentru că noi am participat la percheziţii doar în cursul zilei de vineri (n.r. – 26 iulie 2019, după descinderi), după care nu ne-a mai solicitat nimeni…“, a mai spus medicul.