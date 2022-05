S-a aflat! Ce va face CRBL cu suma uriașă pe care a câștigat-o la Survivor România 2022

Ce va face CRBL cu suma uriașă pe care a câștigat-o la Survivor România 2022. Artistul a făcut parte din echipa Faimoșilor . Cântăreţul şi-a dorit enorm să ajungă cât mai departe în competiţie, însă din cauza unor probleme medicale a părăsit emisiunea după doar trei luni. Cu toate acestea s-a întors acasă cu o sumă impresionantă pe care s-a gândit deja în ce să o investească.

Într-un interviu pentru viva.ro, CRBL a dezvăluit că pregătește un nou album, chiar și un turneu pentru că îi este foarte dor de scenă. Astfel, banii câştigaţi în emisiunea de la ProTV vrea să îi investească în cariera sa.

„Banii vin, banii pleacă. Am să fac ce am făcut de fiecare dată: am să investesc în muzică. Pregătesc un album rock-rapp, un turneu, pentru că mi-e foarte dor de scenă. Mai am foarte multe de spus și de făcut și sunt pregătit să investesc atât cât este necesar pentru a continua ce am început acum 28 de ani”, a dezvăluit artistul.

Cine a reuşit să îl dezamăgească cel mai tare pe CRBL în competiţie: „Credeam că o să cedeze la un moment dat, dar nu așa de repede”

Totodată, în momentul în care a fost întrebat cine a reuşit să îl surprindă pe parcursul competiţiei, CRBL a oferit un răspuns fără să stea pe gânduri. După spusele sale, Roxana Nemeş l-a uimit într-un mod negativ deoarece a lăsat o altă impresie despre ea, însă la scurt timp de la intrarea în competiţie şi-a arătat adevărata faţă.

„Recunosc că am fost șocat și dezamăgit de Roxana. Aveam altă părere despre ea. Credeam că o să cedeze la un moment dat și că nu este ce pare, dar nu așa de repede. Nu vreau să judec oamenii, fiecare face ce vrea. În rest, am cam presupus caracterul colegilor, și nu m-am înșelat. Am fost plăcut surprins de Laura, tocmai din acest motiv ne-am și apropiat, avem multe în comun. O să țin legătura cu câțiva dintre colegi, puțini la număr, într-o formă de amiciție cu șanse de prietenie, dar doar timpul o să confirme asta sau nu. Chiar și printre Războinici am găsit oameni cu caracter pe aceeași lungime de undă cu mine”, a mai spus CRBL.

În final, CRBL a recunoscut că nu ar mai accepta o astfel de provocare pentru că experienţa prin care a trecut la Survivor l-a schimbat mult.

„Survivor schimbă vieți în bine doar pentru cei ce sunt pregătiți să facă asta. Din acest motiv am acceptat această provocare. A fost experiența care mi-a subliniat scopul vieții, acela de a mă bucura, în primul rând, de lucrurile simple și de a-i aprecia mai mult pe cei de lângă mine. A fost și o sursă de inspirație pe plan profesional.

Nu știu dacă vreau să mai repet această experiență, deoarece consider că mi-a fost suficient să înțeleg ce-i cu mine, care îmi sunt limitele, în ce direcție mă îndrept și cât de greu îți faci un prieten”, a explicat cântăreţul.