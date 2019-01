S-a aflat secretul despre familia prezentatoarei Neti Sandu. Cine-ar fi crezut?!

Neti Sandu este în continuare o femeie singură, după ce a fost părăsită în anul 1995 de soțul ei, dar familia este alături de ea și o susține în tot ceea ce face. Prezentatoarea horoscopului de la matinalul de la Pro TV se mândrește cu nepoata ei, Alice Kapelovies, care este o sportivă de performanță în România.

Alice este o tânără în vârstă de 29 de ani care este și componentă a echipei naționale de Volei a României. Neti Sandu are o relație foarte apropiată cu nepoata ei, cele două înțelegându-se de minune. Vedeta tv este foarte mândră de performanța reușită de Alice și de colegele sale de la echipa națională de volei a României, care au reușit să se califice la campionatul European după victoria din Bosnia. ”Felicitari, nepotico! Felicitări, Alice Kapelovies!”, a scris Neti Sandu pe pagina sa de Facebook.

Alice Kapelovies este coordonatoare de joc. Ea a jucat la cluburi precum Tomis Constanța, Apollon Limassol (Cipru), Dinamo Bucureşti, Mosan Yvoir (Belgia), Terville Florange, Stade Français Saint-Cloud, Saint-Raphaël (Franţa), CSM Sibiu şi Volei Alba-Blaj.

Și-a pierdut într-un interval scurt bunicii şi mama

Neti Sandu a mărturisit că nu şi-a mai refăcut niciodată viaţa sentimentală şi din cauza faptului că şi-a pierdut într-un interval relativ scurt bunicii şi mama. „Am zacut foarte mult, am suferit, am facut eforturi sa ma regenerez si sa incerc sa accept. Eu si sora mea ne-am nascut intr-o casa in care erau parintii si bunicii. Veneau foarte multi prieteni, casa era plina si dupa aia au murit toti. De aceea, nu pot sa-mi iau catel sau pisica la gandul ca sigur vor muri, nu mai vreau sa stiu ca va muri cineva si nu vreau sa ma mai expun la o suferinta. Pot sa traiesc cu mine si pentru altii, dar nu mai sunt capabila sa construiesc relatii. Am trait, am experimentat, e frumos, dar nu mai am putere. E o alegere. Nu, nu mi-am refacut viata, poate si pentru ca am trait foarte aproape de sora mea cu nepoatele si tot timpul am fost ca o anexa asimilata a familiei”, s-a confesat Neti Sandu.