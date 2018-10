E oficial! Secretul în legătură cu sexul bebelușului pe care Gabriela Cristea îl poartă în pântece s-a aflat. Cei doi soți sunt extrem de fericiți și abia așteaptă ziua în care vor cunoaște cel mai mic membru al familiei lor.

S-a aflat sexul bebelușului pe care Gabriela Cristea i-l va dărui lui Tavi Clonda

În vârstă de 44 de ani, Gabriela Cristea este însărcinată cu fetiță, potrivit spynews.ro. Astfel, anul viitor, fiica lor, Victoria, va deveni surioara mai mare. Vestea că vor avea încă un copil a fost făcută publică, la doar o săptămână după ce tatăl lui Tavi Clonda a murit.

În timpul unei declarații pe care a făcut-o recent, îndrăgita prezentatoare a dezvăluit că nu se aștepta să rămână gravidă pentru a doua oară.

“Eu nu mă așteptam să fiu însărcinată, pentru că nu mă simțeam a fi însărcinată. Țineam cură de slăbire, îmi doream așa, să facem lucruri pentru noi. Și m-am trezit că sunt într-o întârziere, ca să zic așa, nu îmi suna nimeni la ușă. Nu a venit o zi, 2, 3.. .și tot așa, după care, la un moment dat, am zis să vedem ce putem face, că trebuie să o sun pe doamna doctor. Dar înainte, eu sigură pe mine că nu sunt însărcinată, mi-am făcut testul așa… dar, nu am terminat bine de făcut testul, și am văzut două liniuțe, era să leșin. M-am dus în cameră, unde Tavi mustăcea și el și i-am zis: «Na de aici!»”, a declarat soția lui Tavi Clonda.

Gabriela Cristea a devenit mamă pentru prima dată în toamna anului trecut

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda.