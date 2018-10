Ce a făcut Tavi Clonda, la puțin timp după ce și-a înmormântat tatăl: “La ceas de seară“

Tavi Clonda trece prin clipe grele, după ce în urmă cu câteva zile și-a pierdut tatăl. Artistul avea o relație foarte bună cu tatăl lui, iar pierderea lui i-a produs o mare durere, peste care încearcă din răsputeri să își revină.

La puțin timp după ce și-a înmormântat părintele, soțul Gabrielei Cristea a mers acasă și a petrecut timp cu soția și fiica lui, iar pe seară, a ales să meargă la un meci de fotbal, el jucând și în Naționala de Fotbal a Artiștilor.

„Puţină mişcare la ceas de seară”, a scris Tavi Clonda pe rețelele de socializare.

Tatăl lui Tavi Clonda și-a văzut visul împlinit

În urmă cu trei ani, la cununia civilă a lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea, părinții artistului păreau extrem de fericiți. Cei doi abia așteptau să devină bunici și erau fericiți pentru fiul lor.

„Inca de la inceput, ei s-au potrivit. Se iubesc, sunt pe aceeasi lungime de unda si foarte rar vorbesc in contradictoriu. Suntem foarte fericiti ca au facut pasul spre o casatorie. “La inceputul anului, au venit la noi, la Brasov, si la o masa in familie, ne-au informat ca vor sa se cunune. Initial, am ramas uimiti, apoi le-am urat multa fericire si am fost bucurosi. Gabriela este o fata deosebita, potrivita pentru Tavi, si nu puteam sa avem alta reactie. De altfel, nici nu ne-am bagat vreodata in deciziile fiului nostru. El cand ia o hotarare, este definitiva. Suntem siguri ca daca a facut pasul acesta, caci nu este devreme la 35 de ani sa te insori, l-a facut stiind bine ce face. Se potrivesc, parca ar fi facuti unul pentru altul, sunt predestinati.

“Sa speram ca dupa casatorie va veni si un urmas. Gabi si Tavi iubesc foarte mult copiii, sunt inconjurati de fini, nepoti, asa ca trebuie sa vina si unul al lor, asa este legea firii. De altfel, acum, ca dar de cununie, le-am adus o icoana a Maicii Domnului cu Isus, impodobita cu pietre Swarovski, realizata la un atelier de pictura de lemn, cumparata de acolo si sfintita la o biserica din Brasov, care se spune ca aduce noroc si, poate, cine stie, le va indeplini visul de a avea copilul lor”, au declarat părinții lui Tavi Clonda