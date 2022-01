S-a aflat tot! De ce a plecat, de fapt, Iulia Albu de la PRO TV și cine a sfătuit-o să facă pasul: ”El a fost prima persoană care a spus”

A trecut ceva timp de când Iulia Albu a părăsit echipa trustului PRO, însă misterul a planat tot timpul în legătură cu alegerea ei. Iată că adevărul a ieșit la ”lumină” și s-a aflat cine a stat în spatele deciziei criticului de modă. Detalii neștiute!

Iulia Albu a format echipă bună alături de Cătălin Măruță încă din anul 2018. Ținutele vedetelor erau aspru comentate în rubrica ”Marțea neagră cu Iulia Albu”. Luna iunie a anului trecut a venit cu o schimbare pentru criticul de modă, care și-a anunțat retragerea din trustul cu care a colabărat atâția ani, însă motivul pentru care a ales să renunțe a fost pus sub semnul întrebării.

La jumătate de an de când și-a anunțat demisia din trustul PRO, Iulia Albu a dezvăluit cine a stat în „spatele” deciziei de a renunța la proiectul ”Marțea neagră cu Iulia Albu”. Mike, logodnicul ei, a fost cel care a sfătuit-o să plece de la PRO TV:

”Îl ascult atunci când este vorba de multe ori despre discursul meu. El a fost prima persoană care a spus: «Trebuie să pleci din Pro». El a fost şi prima persoană care mi-a spus: «Trebuie să pleci din Kanal D». De multe ori îmi ia ceva timp până să accept ceea ce îmi spune el, însă aproape întotdeauna are dreptate”, a declarat vedeta pentru OK! Magazine.

În prezent, Iulia Albu are emisiune la Antena Stars, dar apare și la Antena 1. „Eu am proiecte atât pe Antena Stars, cât şi pe Antena 1. Din punct de vedere profesional consider că am făcut cea mai bună alegere. Pe Antena Stars am cele două emisiuni, «I.A: cu stil» şi «Poliţia modei», iar pe Antena 1 am fost jurat la «Splash! Vedete la apă» şi urmează alte proiecte, pe care nu le pot discuta deocamdată”, a mai dezvăluit vedeta.

Cine este iubitul Iuliei Albu

Deși nu face parte din showbiz, iubitul Iuliei Albu se pare că a reușit să o facă o femeie fericită și împlinită. O susține necondiționat și îi este tot timpul alături. Pentru OK! Magazine, criticul de modă a explicat cu ce se ocupă logodnicul ei:

„A studiat vioara la Londra. A plecat la vârsta de 13 ani cu bursă. Dar ulterior, din cauza unei probleme la un umăr, a trebuit să renunţe la această pasiune şi a lucrat foarte mult în publicitate şi marketing.

Da, el n-a dorit niciodată să se întoarcă în România până în momentul în care ne-am cunoscut. Apoi, relaţia avansând, nici nu ar fi fost decât două posibilităţi: să mă mut eu acolo sau să vină el aici.

Eu nu aveam cum să plec din cauza faptului că fostul meu soţ nu mi-ar fi dat niciodată acceptul ca eu să plec cu Mikaela din ţară. În plus, aveam o carieră înfloritoare aici şi eram încă studentă la a doua facultate, trebuia să-mi termin studiile. Drept pentru care s-a mutat el aici. Nu exista altă posibilitate pentru ca relaţia noastră să continue. Nu i-am dat un ultimatum, dar lucrurile erau evidente”, a declarat Iulia Albu pentu OK! Magazine.

Sursa foto: Arhiva CANCAN