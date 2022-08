S-a dat alarma în stațiunea Skala Potamia, din Thassos. Un incendiu de proporții a băgat frica în turiștii români

Turiștii din Skala Potamia, Thassos, au avut parte de o noapte terifiantă, după ce un incendiu de proporții a izbucnit în pădurea din apropiere. Imaginile greu de privit au atras atenția tuturor românilor care se aflau în zonă, făcându-i să se întrebe dacă ar trebui să plece spre casă sau nu.

Una dintre cele mai vizitate insule din Grecia a devenit imediat un loc de care românii se tem în această perioadă. Un incendiu puternic a izbucnit în pădurea din Potamia, iar flăcările se extind cu repeziciune. Unii dintre turiști au primit deja mesaje de la Ro-Alert, în care sunt sfătuiți să părăsească de urgență zona în care se află.

VEZI ȘI: PLAJE INTERZISE ÎN THASSOS! DECIZIE DE ULTIMA ORĂ A AUTORITĂŢILOR DIN GRECIA

Incendiul din Skala Potamia, Thassos, a băgat în sperieți turiștii români

S-a dat alarma seara trecută pentru pompierii din Thassos, după ce un incendiu a izbucnit în pădurea din Potamia. La miezul nopții mai multe comandamente au fost trimise pentru a stinge focul care se extindea cu o viteză uluitoare și amenința toate locuințele aflate în jur. Peste 20 de pompieri și-au făcut apariția în primă fază, cu 9 autospeciale pline cu apă, încercând să țină flăcările sub control. Localnicii și turiștii din zonă s-au oferit voluntari și au început să lupte cot la cot cu pompierii pentru a trece cu bine peste acest moment dificil.

În timp ce focul cuprindea din ce în ce mai mulți copaci, turiștii români intrau în panică, deoarece se temeau că flăcările ar putea să le pună viețile în pericol. Un grup de pe Facebook dedicat celor care vizitează insula Thassos a explodat în momentul în care au început să fie postate imagini surprinse de oamenii din zonă.

„E în spatele vilei unde suntem cazați. Se întinde încet dar mai mult în sus și laterale. Urmărim cu interes evoluția”, „Noi suntem cumva în dreapta incendiului. L-am urmărit și am observat că s-a extins destul de repede. De unde suntem poziționați vedem foarte bine că flăcările coboară versantul. Chiar acum a început și vântul să bată mai tare”, „Se extinde și în jos. Nu văd ca pompierii să facă mari progrese. Și vântul începe să bată mai tare”, sunt doar câteva dintre explicațiile turiștilor care se aflau în zonă noaptea trecută.

CITEȘTE ȘI: CE A PĂŢIT UN ROMÂN ÎN THASSOS, DUPĂ CE ŞI-A PARCAT MAŞINA ÎN FAŢA HOTELULUI UNDE ERA CAZAT: „DIN PĂCATE, AM AVUT PARTE DE O SURPRIZĂ NEPLĂCUTĂ ASTĂZI”

Care este situația în acest moment

În acest moment, incendiul pare a fi ținut sub control de pompieri, după ce trei avioane au fost trimise la fața locului la prima oră a dimineții. Turiștii au avut parte de o noapte albă, deoarece erau pregătiți în orice moment să părăsească hotelurile în care se aflau și să se întoarcă acasă. Potrivit ultimelor informații postate pe Facebook, după apariția avioanelor, lucrurile au început să meargă din ce în ce mai bine, piloții încercând să stingă incendiul sau măcar să îl oprească din a se mai extinde.

„E cam gata. Dar nu vreau să mă gândesc ce noapte au avut pompierii. Am urmărit incendiul de la început prin telescop și acolo era iadul”, „Au mai multă eficiență cu elicopterele”, au explicat câțiva turiști din Thassos.

Povestea uimitoare a unui turist român din Thassos

Unul dintre turiștii din Thassos, care se afla la o distanță destul de mică de incendiu, a încercat să îi țină la curent pe cei care nu știau ce au de făcut în această situație. Informațiile au fost făcute publice de la o oră la alta, în funcție de schimbările care s-au produs. Românul susține că nu a dormit toată noaptea și că a așteptat apariția autorităților, care să îi informeze pe toți cu privire la ceea ce se întâmplă în jur, însă nu a venit nimeni.

„E 4:24. M-am trezit ultima oară miercuri, la 07:30. Părea o zi normală. Pe seară, puțin după ora 21, am aflat că arde prin Potamia. Și cu fiecare oră ce trecea, părea și mai mare incendiul. Primeam tot mai multe poze, informații, întrebări de la vecini, turiști, prieteni și străini. Pe la 00:30 am plecat din Limenaria și nu știam dacă să mergem spre Potamia sau spre Theologos, acasă. Am decis amândoi că e mai bine să mergem spre casă, pentru că nu suntem pregătiți și apți să stingem incendii de pădure. Am decis să ajutăm cum putem, și anume să ne facem treaba. Am construit rapid o celulă de criza cu echipa și am stabilit procedura de urmat pe termen scurt, în ceea ce privește pașii imediat următori.

Dinspre Potos spre Theologos ne-a lovit mirosul de pădure arsă, adus de vânt, de peste deal. Deja flăcările se îndreptau spre Kinira. Credeam că sunt gâze, dar era cenușă ce cădea de sus peste drum, ca o ninsoare prea curând și nedorită în august. Aproape de Theologos, uitându-ne spre Kinira, se vedea cerul luminat în roșu periculos. Plus mirosul de lemn ars. Plus cenușa adusă de vântul puternic. Am urcat pe centură, acolo unde începe drumul forestier spre Kinira. Deși era 1:20, câteva mașini cu localnici așteptau să vadă evoluția focului. Vine, nu vine…

E 4:33. Nu am dormit. Nu a venit. Vântul încă bate dinspre foc spre Theologos, uneori mai tare, alteori mai încet. Nu am dormit și mă dor ochii.

Sper că voluntarii și pompierii sunt toți ok și le mulțumesc pentru efortul lor, tuturor. Fac apel către turiști să își păstreze calmul și să nu se deplaseze de la cazare până focul nu este stins, permițând astfel autorităților să intervină.

În tot acest timp am așteptat autoritățile să ne caute și să stabilim împreună strategia de comunicare. Încă îi așteptăm. Până ne caută, facem ce ne pricepem mai bine: informăm, corect. Ajutăm, cu ce putem.

E 4:42. S-a oprit vântul. Așteptăm ajutor din aer, în zorii zilei”, a scris turistul român pe Facebook.