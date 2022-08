Ce a păţit un român în Thassos, după ce şi-a parcat maşina în faţa hotelului unde era cazat: „Din păcate, am avut parte de o surpriză neplăcută astăzi”

Un român care a plecat în Thassos pentru a se putea bucura de o binemeritată vacanță, a avut parte de o surpriză neașteptată în momentul în care a descoperit cum arată mașina sa. Turistului nu i-a venit să creadă ce s-a întâmplat după ce și-a parcat automobilul în parcarea din apropierea hotelului în care era cazat.

Turiștii români se bucură în continuare de razele soarelui pe plajele din Grecia și de momentele frumoase petrecute alături de cei dragi. Din păcate, voia bună și buna dispoziție pot fi data uitării foarte repede în momentul în care au loc diferite evenimente neplăcute. Un român a avut un șoc în momentul în care și-a descoperit mașina pe care o lăsase parcată în fața hotelului cu numai câteva ore înainte.

Evenimentul neplăcut de care a avut parte un român în Thassos

Mulți români optează pentru a călători cu mașina proprie în vacanță, deoarece nu își doresc să depindă de alte mijloace de transport. Din acest motiv, un român s-a asigurat că are un loc de parcare destul de aproape de hotelul în care este cazat. Acesta mărturisește că și-a lăsat mașina parcată în siguranță, însă, dimineața când s-a trezit, a descoperit că aceasta suferise avarii importante.

În imaginile postate pe un grup de Facebook, românul le arată tuturor celorlalți membrii daunele cauzate de o mașină albă, care i-a zgâriat serios caroseria pe partea stângă. Acesta cere ajutorul celorlalți turiști care ar putea să îi ofere orice fel de informație despre șoferul care ar fi putut cauza aceste neplăceri, plecând nepăsător. De asemenea, turistul a menționat și faptul că a apelat deja la ajutorul polițiștilor, care fac tot posibilul pentru a obține imaginile camerelor de supraveghere din zonă.

„Din păcate am avut parte de o surpriza neplăcută astăzi dimineață când am constatat avaria produsă în aceasta noapte. Am parcat mașina la strada de a lungul hotelului, iar în timpul nopții mașina a fost lovită. Am luat legătura cu poliția să caute camere prin zonă, să găsească persoana ce a lovit-o și a plecat, dar în același timp va rog, dacă vedeți o mașină albă, avariată pe partea dreaptă, să îmi faceți o poză”, a scris turistul român pe Facebook.