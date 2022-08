Țeapa pe care și-au luat-o doi români de la un hotel din Thassos: „Ne întoarcem acasă. Bătaie de joc”

O familie de români a povestit pe rețelele de socializare ce țeapă și-au luat de la hotelierii din Thassos. Cuplul făcuse rezervare și plecase spre Grecia, dar a primit o surpriză total neplăcută de la industria elenă a ospitalității.

O familie din România a făcut rezervare prin Booking pentru un hotel din Thassos. Pe drum spre Grecia, angajații de la cazare le-a trimis un mesaj prin care îi informa că le-a fost anulată rezervarea. Neavând altă soluție, cuplul a ales să caute alt hotel, fiind deja aproape de destinație. Din moment ce nu au avut noroc, au decis să se întoarcă acasă.

„Suntem pe drum spre Thassos şi tocmai ne-au trimis mesaj de la cazare că rezervarea noastră a fost anulată. Nu pot sa cred, sunasem la ei, alaltăieri, rezervare pe Booking. Căutăm cazare doi adulţi şi doi copii. Nu am găsit nimic. Ne întoarcem acasă. Bătaie de joc. Endless blue apartments, ei sunt vinovaţi", a spus o româncă pe Forum Thassos.

După ce și-a postat pățania pe Forum Thassos, o altă persoană a dezvăluit că a fost țepuită de un hotel, dar din Sibiu. După cum a spus în comentarii, situația a fost rezolvată de Booking. Ca urmare, a încurajat familia rămasă fără cazare să comunice cu cei prin care a făcut rezervarea.

„Noi am păţit aşa cu o rezervare prin Booking, în Sibiu. Am luat legătura cu cei de la Booking şi i-am anunţat că rezervarea a fost anulată de către proprietar şi am avut posibilitatea să alegem orice altă cazare, la acelaşi preţ (diferenţa de preţ a fost suportată de către Booking, probabil a fost recuperată ulterior de la primul proprietar)", a spus un internaut.