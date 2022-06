S-a dat legea aşteptată de toţi pensionarii! Când le intră banii pe card? Se dau 700 de lei

Anunț important pentru toți pensionarii din România! Guvernul a luat o măsură sub forma unui ajutor social pentru cei care au pensia mai mică de 2000 de lei. Astfel că, în luna iulie, pensionarii care se încadrează în această categorie vor primi 700 de lei. Când vor intra banii pe card?

Anunț îmbucurător pentru toți pensionarii din țară! Guvernul a anunțat că persoanele care au o pensie sub 2000 de lei vor primi un ajutor social în valoare de 700 de lei. Seara trecută, Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut o serie de declarații potrivit cărora banii vor fi încasați de pensionari după calendarul normal al pensiilor. Astfel că, în ziua în care se va primi pensia, tot în aceeași zi se va oferi și ajutorul social de la stat.

Persoanele cu pensii sub 2000 de lei vor primi un ajutor social în valoare de 700 de lei

Sunt vești importante pentru toți pensionarii din România. Începând cu data de 1 iulie 2022, persoanele care au o pensie sub 2000 de lei vor primi un ajutor social în valoare de 700 de lei. Banii vor intra pe card, în ziua în care va veni și pensia.

”Luăm cu modestie aceste măsuri. Ne-am fi dorit ca sumele să fie mai mari, dar trebuie un echilibru. Începând cu data de 1 iulie, cupoanele vor fi gata. Pentru cei care încasează sumele pe card, vor primi suma de 700 de lei pe card, care se va reflecta şi pe talonul de pensie, iar, pentru cei care primesc prin factor poștal, vor primi după calendarul încasării pensiei. Dacă pe 4 iulie încasa pensia, pe 4 sau 5 primește pensia plus suma de 700 de lei”, a transmis Marius Budăi, Ministrul Muncii.

”O să explic de câte ori am ocazia. Acum, acel sprijin de 50 de euro este acordat în 4 tranșe, iunie, august, octombrie și noiembrie. În iunie am avut patru etape până la livrare, dar din august nu vor mai fi aceste probleme. Dacă nu va primi cineva cardul până la sfârșitul lunii iunie, ci pe 5 iulie să zicem, nu se pierde suma aferentă lunii iunie, ci îi intră pe card atunci. Dacă vor fi dificultăți în implementare, vom interveni imediat, ca acest sprijin să ajungă la cei care au neapărată nevoie. Vreau să spun că în această măsură de 50 de euro sunt încadrate și alte persoane vulnerabile, nu doar seniorii. Când am făcut alianța de guvernare, nu știam că vom avea un război la graniță. Am fost proactivi, am implementat pachete economice și sociale, deși nu ne facem un titlu de glorie. Suntem foarte atenți la cifre și vrem că în continuare să putem să luăm măsurile care se impun pentru sprijinirea românilor”, a mai spus Ministrul, arată dcnews.ro.

Sursă foto: Pixabay