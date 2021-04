Din momentul în care a devenit vedetă, Daniela Crudu a ales să se îmbrace adesea în vestimentaţii care să-i scoată în evidență formele îndrăzneţe. Forme care, de-a lungul timpului, au răvășit mințile multor bărbați. Posteriorul bombat care semăna perfect cu cel al unei brazilience pare să fi ajuns, însă, doar o amintire. Cel puțin așa ar lăsa de înțeles cele mai recente imagini realizate de CANCAN.RO cu fosta asistentă a lui Dan Capatos.

Daniela Crudu a arătat tot timpul demențial și a stârnit multe fantezii atunci când și-a făcut apariția. În urmă cu doi ani, au apărut zvonuri potrivit cărora sexy-bruneta și-ar fi “tunat” posteriorul. La momentul respectiv, fosta asistentă TV nu a negat, dar nici nu a confirmat varianta. Cert este că, în prezent, ex-asistenta lui Dan Capatos pare că s-a… dezumflat. Posteriorul ei nu ar mai avea deloc dimensiunile din trecut, însă doar vedeta știe, cu siguranță, adevărul gol-goluț.

CANCAN.RO a întâlnit-o pe Daniela Crudu în Piața Victoriei, alături de o prietenă. Pe care, potrivit unor surse, a însoțit-o la o clinică de slăbit din zonă, unde a prezentat-o unui medic. Îmbrăcată sport, vedeta a preferat să nu iasă în evidență, ținându-și gluga hanoracului pe cap. Posteriorul care a făcut-o celebră a rămas, însă, la vedere. Și nu mai pare deloc în forma de altădată. La prima vedere, nu mai este deloc bombat ca în trecut. Chiar și în acest context, Cruduța rămâne o prezență sexy și una dintre cele mai dorite dive din showbiz.

Ce operații estetice are Daniela Crudu

Până la 29 de ani, Daniela Crudu și-a făcut următoarele operații estetice: și-a operat nasul, gușa, bărbia și și-a pus silicoane. În plus, ea merge aproape în fiecare lună ca să își injecteze buzele cu acid hialuronic și și-a schimbat foarte mult forma sprâncenelor. Fosta asistentă TV își face constant tratamente de rejuvenare a pielii și pentru cearcănele și pungile de sub ochi.

În urmă cu patru ani, Daniela Crudu le-ar fi cerut unor medici esteticieni, pe mâna cărora s-a lăsat de multe ori, să îi îndepărteze și ultima părticică de grăsime de pe abdomen și coaste. Ea s-a lovit însă de refuzul specialiștilor, care i-au spus că nu are nevoie de așa ceva și că, pentru un corp mai tonifiat, să treacă mai des pe la sala de sport. Obsesia vedetei pentru intervențiile estetice a început după ce, la un moment dat, ea a luat câteva kilograme în plus și a primit multe critici la acea vreme.

Într-un interviu acordat în prima lună din 2017, Daniela Crudu a vorbit despre operațiile estetice pe care și le-a făcut, însă, a subliniat faptul că oamenii au tendința să exagereze atunci când o numesc “femeie de plastic”.

“Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfăţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A, şi că am pus faţetele. Faţetele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele”, a declarat, la momentul respectiv, Daniela Crudu.