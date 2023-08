”S-a frânt, definitiv, ceva în mine!” Moartea fiicei, acum șase ani, l-a dărâmat! Marius Țeicu nu-și revine, iar acum a luat decizia!

Moartea copilei sale l-a marcat atât de tare încât nu a mai reușit niciodată, de atunci încoace, să facă cu plăcere meseria care-l consacrase. Și care-i aduse deja un capital imens de simpatie populară. La cei 78 de ani săi, pe care i-a împlinit în această primăvară, Marius Țeicu, îndrăgit compozitor și solist de muzică ușoară ce nu mai are nevoie de nicio prezentare suplimentară, a vorbit cu CANCAN.RO despre efectele mai puțin cunoscute ale momentului tragic al dispariției fiicei sale.

El spune că o dată cu moartea Patriciei, fiica sa, consumată la începutul lunii august, în 2017, nu doar că toată viața i-a fost schimbată, dar a constatat că nu mai poate compune.

(NU RATA: Marius Țeicu, profund afectat de moartea lui Alexandru Arșinel: „De când am auzit n-am mai avut stare și am tot sunat…”)

În plus, pare a se fi împăcat cu ideea că nu va mai reuși niciodată până când va închide ochii să mai aștearnă ceva pe portativ.

Moartea unicei fiice i-a dat peste cap întreaga viață

„Când am pierdut-o pe Patricia, am știut că totul s-a schimbat în viața mea. Dar nu am știut că îmi va pieri și dorința și inspirația de a mai compune muzică. S-a frânt ceva definitiv în mine!”, a declarat Marius Țeicu pentru CANCAN.RO.

El susține că nu a înțeles de la bun început ce i se întâmplă, punând inițial totul pe seama stării generale sau pe lipsa inspirației.

„Am înțeles mai greu că nu mai pot compune. Pur și simplu, nu mai găsesc în mine puterea sau bucuria de a scrie muzică. Peste ceva timp, când m-am împăcat cu ideea, le-am spus tuturor celor din jur, care încercau să afle când voi mai reveni la meseria mea de suflet, că va trebui să mă mulțumesc doar cu cele 500 de piese pe care apucasem să le compun până la acea clipă tragică. Așa a fost să fie și nu pot da vine pe nimeni pentru cele întâmplate”, mai spune Marius Țeicu.

Chiar dacă nu mai compune, el găsește încă puterea de a interpreta propria muzică sau pe cea care i-a fost cândva încredințată.

Așa s-a întâmplat la finele lunii august și la „Festivalul Mamaia”, acolo undea fost invitat să susțină un recital cu ocazia marcării a șase decenii de istorie a unuia dintre cele mai apreciate manifestări muzicale din România.

„Am avut mereu o relație specială cu acest festival. Dacă mi-am făcut bine calculele, am obținut pe scena de la opt premii dintre cele nouă prezențe câte am totalizat. Iar dintre aceste opt premii, trei sunt mari trofee. Anul acesta se împlinește un sfert de veac de când am participat ultima dată, ca solist, la această manifestare atât de apreciată”, a mai precizat Țeicu.

(CITEȘTE ȘI: Compozitorul Marius Țeicu, devastat după moartea lui Mihai Constantinescu: ”Toți am sperat că se va întâmpla o minune, așa cum s-a întâmplat și cu Gabi Cotabiță”)

Unica fiică, pierdută în lupta cu leucemia în august 2017

Patricia, unicul copil al lui Marius Țeicu, s-a stins la 41 de ani, din cauza leucemiei. Mult timp și ea și tatăl ei, au crezut că vor reuși să iasă cu bine din această încleștare dură, mai ales după ce tânăra femeie a decis să treacă și printr-o operație transplant mădular.

În ciuda tuturor încercărilor de a supraviețui teribilei boli, Patricia a plecat prea devreme din această lume, lăsând în urma sa doi copii și o familie îndurerată.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.