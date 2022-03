Să vezi și să nu crezi! Un soldat rus s-a îmbătat și s-a trezit în tabăra ucrainenilor. Militarul a povestit cum a ajuns, de fapt, în situația respectivă.

Nu este primul soldat de pe front care consumă băuturi alcoolice. Drept dovadă, a devenit viral, la un moment dat, un videoclip în care apare un rus, într-un magazin din Ucraina, în timp ce stă ”tolănit” peste obiectele care au căzut sau au fost distruse din cauza bombardamentelor. Și, mai mult decât atât, motivul principal pentru care se află în această poziție este legat de consumul de băuturi alcoolice. Băuse votcă.

S-a îmbătat și s-a trezit în tabăra ucrainenilor! Povestea unui soldat rus: ”La toți ne este frică, am băut puțin cu tanchiștii”

De data aceasta, un alt soldat a băut până s-a „pierdut” de trupa sa și a ajuns în tabăra ucrainenilor. Militarul a povestit că „a băut puțin cu tanchiștii” și, apoi, s-a trezit în mijlocul soldaților ucraineni. Ce l-a făcut să „revină” la realitate au fost zgomotele puternice produse de bombardamente.

”M-am îmbătat, am luat-o puțin la stânga și am ajuns la Forțele Armate ale Ucrainei. La patru dimineața am mers să mă odihnesc. Am adormit așezat. M-am trezit din cauza exploziilor. Tancurile, blindatele noastre, deja săreau în aer. În fiecare zi suntem bombardați. Noi deja am înțeles, pentru ce ne-ar trebui nouă toate acestea? La toți ne este frică, am băut puțin cu tanchiștii. Am luat-o puțin mai la stânga și acolo…”, a spus soldatul rus, arată antena3.ro.

