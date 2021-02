S-a împăcat Oana Roman cu Marius Elisei? Vedeta face dezvăluirile mult așteptate

Întrebarea care stă pe buzele multor persoane este următoarea: „S-au împăcat Oana și Marius? „. Vedeta spune lucrurilor pe nume și recunoaște că a reușit să ajungă la un numitor comun cu fostul partener.

Oana Roman are parte de multe schimbări în ultima perioadă. A fost plecată într-o vacanță în Egipt, iar acum s-a întors în țară și a avut parte de o surpriză. Se pare că în urma unor discuții avute cu fostul ei soț, au ajuns la concluzia că Oana se poate ocupa în continuare de promovarea magazinului online pe care acesta îl are.

Bineînțeles, fanii s-au gândit imediat că e posibilă o împăcare, însă Oana Roman nu a dat niciun indiciu referitor la acest lucru.

‘M am întors la hainele mai groase. Cămașa imitație piele este super la moda în acest sezon. Da, sunt imaginea site ului și îmi pare bine ca am ajuns la un numitor comun’, a scris Oana Roman pe Facebook.

Oana Roman a anunțat despărțirea de Marius Elisei

La finalul anului trecut, Oana Roman anunța că după mai bine de șase ani ea și Marius au decis să se despartă. Dar această ruptură nu a venit doar cu durere sufletească, ci și cu faptul că vedeta a rămas fără afacerea ei cu haine.

”Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu, atât profesional cât și personal. Eu am făcut tot ce am putut, am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi, ca familie, n-a fost de ajuns, am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu. Cred că este cea mai bună decizie, pentru că eu trebuie să mă concentrez să cresc acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea”, spunea Oana Roman pe Instastory, extrem de afectată.

