Gestul romantic făcut de logodnicul misterios al Andreei Mantea. Vedeta, impresionată de mesajul primit de Valentine’s Day

Cadourile de Valentine’s Day pe care vedetele autohtone le-au primit de la partenerii lor, au început să apară pe rețelele de socializare. Buchete imense de trandafiri roșii, bijuterii, cine romantice și câte și mai câte, doar pentru a sărbători dragostea. În rândul acestora intră și Andreea Mantea, care a primit un superb buchet de flori de la logodnicul misterios.

Andreea Mantea și partenerul ei formează un cuplu de peste cinci ani, iar pentru că dragostea lor a fost prea mare au trecut și la următorul nivel: s-au logodit. Acest lucru nu poate decât să-i bucure inima brunetei, care a tot făcut de-a lungul timpului suficiente sacrificii pentru a avea parte de relația mult visată. Deși discretă în ceea ce postează despre partenerul ei de viață, Andreea Mantea își mai surprinde din când în când urmăritorii cu câte o poză în care apare și el. E drept apare doar o mână sau silueta sau un mesaj de dragoste venit din partea lui. Exact așa cum s-a întâmplat și aseară, când, cel mai probabil, a vrut încă de la miezul nopții să-și arate iubirea față de partenera lui și a surprins-o cu un cadou pe măsură, un deosebit buchet de trandafiri roșii alături de un bilețel pe care scrie: „Pentru că mă îndrăgostesc și sunt îndrăgostit de tine, în fiecare clipă, din momentul în care te-am cunoscut …”

Andreea Mantea, despre motivul pentru care își ascunde logodnicul

“Nu-l ascund! Pur şi simplu am ales să nu mai vorbesc despre viaţa mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine şi maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum… unde ajungeam?

Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de poveşti d-astea. Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important. Cred că pur şi simplu mi-a fost teamă. Am alte lucruri pe care să mă concentrez, şi anume să-l cresc pe David. Îmi e bine aşa, cred că ăsta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?”, a mărturisit celebra brunetă într-un videoclip urcat pe canalul ei de YouTube; în timpul filmării, ea a oferit mai multe detalii despre bărbatul misterios din viaţa sa.

