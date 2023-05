S-a întâmplat la 3 luni de la moartea lui Rudel Obreja! Anunțul făcut de avocatul Adrian Cuculis

Au trecut trei luni de la moartea lui Rudel Obreja, fostul președinte FRB. Bărbatul s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, după ce s-a luptat cu o formă de cancer. Avocatul Adrian Cuculis a oferit noi informații legate de dosarul disciplinar care a fost depus la Inspecția Judiciară de soția lui Rudel Obreja. De altfel, a explicat și ce opțiune mai are familia fostului campion la box de a afla dacă în cazul lui s-ar mai fi putut face ceva, înainte să survină decesul. Iată detaliile mai jos.

În data de 12 martie 2023, Rudel Obreja s-a stins din viață, la vârsta de 57 de ani. Fostul președinte FRB suferea de o formă de cancer. Deși a fost declarat clinic sănătos înainte de a ajunge în spatele gratiilor, bărbatul a început să aibă probleme mari de sănătate, în perioada în care era încarcerat la Penitenciarul Rahova. Cancerul a acționat „tăcut” în organismul fostului campion la box și, în doar câteva luni, sănătatea i s-a degradat.

Avocatul Adrian Cuculis, la 3 luni de la moartea lui Rudel Obreja: „Singura direcție pe care familia o mai are”

La trei luni de la moartea lui Rudel Obreja, avocatul Adrian Cuculis a făcut noi declarații. Potrivit informațiilor, plângerea disciplinară i-a fost clasată. Pe de altă parte, familia ar mai rămâne cu o opțiune, în momentul de față. Și anume, plângerea împotriva conducerii penitenciarului și a celor ce l-au tratat pe Rudel Obreja.

„Dosarul disciplinar (plângerea disciplinară), depus la Inspecția Judiciară de către soția lui Rudel Obreja, după moartea acestuia, în care reclama de esență aspecte ce țin de încălcarea normelor procesuale (ignorarea hotărârilor CCR), a fost clasat.

Practic, singura direcție pe care familia campionului la box o mai are este plângerea împotriva conducerii penitenciarului și a celor ce l-au tratat. Însă asta rămâne de văzut dacă urmează a fi făcută sau o să rămână doar cu gândul că pentru Rudel Obreja s-ar mai fi putut face ceva, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp. Mai pe scurt, cum ar zice americanul «justice has prevailed», doar că la noi cu ghilimele”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Boala i-a măcinat organismul

Pentru că Rudel Obreja acuza dureri, responsabilul cabinetului medical al Penitenciarului Rahova i-a spus că ar fi existat posibilitatea ca acestea să apară din cauza condițiilor în care dormea (făcând referire la saltea). După acutizarea durerilor și cele 21 de zile de carantină (primăvara lui 2022), a fost mutat la Penitenciarul Jilava, cu regim semi-deschis.

Dar și atunci, sănătatea i s-a șubrezit pe zi ce trecea. A fost tratat cu 2 medicamente de medicul penitenciarului (Omez și Nospa), dar nu își făceau efectul. În realitate, nici nu aveau cum să își facă efectul, pentru că fostul președinte FRB era măcinat, pe interior, de o boală agresivă. În fața unui medic a ajuns abia după 2 luni și jumătate. I-a fost efectuat un ecograf la Spitalul Floreasca, iar medicul a sesizat nereguli în zona abdomenului. Verdictul a fost crunt atât pentru el, cât și pentru familia lui. I-a fost depistat cancer în stadiul IV, cu metastaze. În cele din urmă, s-a stins din viață.

Ceruse să fie tratat în „condiții umane”

Întregul organism al lui Rudel Obreja a fost măcinat de cancer. Pentru câteva luni, fostul campion la box primise dreptul de a nu se afla în spatele gratiilor, pentru a putea primi ajutor medical. La momentul acela, fostul președinte FRB spunea că își dorește să fie tratat „în condiții umane”.

„Am nevoie de tratament în condiţii umane, de grija medicilor şi a familiei mele, extrem de importante în contextul actual. Iată de ce: stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte. Sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp, zi şi noapte. Nu am telefon, doar cinci vizite pe lună ale soţiei, deci nu am capacitatea de mişcare pentru a începe tratament sau operaţie chirurgicală. Cer să mi se recunoască dreptul conferit de lege al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate! Vreau să trăiesc! Dar pentru asta am nevoie de proceduri”, scria Rudel Obreja, pe Facebook, la momentul acela.

Sursă foto: CANCAN.RO