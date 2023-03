Soţia lui Rudel Obreja, declaraţii cutremurătoare! Ce ar fi păţit soţul său în închisoare şi i-a adus sfârşitul

În data de 12 martie, Rudel Obreja, fostul mare campion și fost președinte al Federației Române de Box, s-a stins din viață. Fostul pugilist a decedat la vârsta de 57 de ani, fiind măcinat de o boală grea, respectiv cancer. Antonia Obreja, soția fostului campion, face acuzații grave. Ce ar fi grăbit moartea lui Rudel Obreja?

Antonia Obreja acuză autoritățile de grăbirea morții soțului ei. Femeia spune că atunci când soțul ei a fost încarcerat era declarat clinic sănătos, asta întâmplându-se în data de 7 aprilie 2022. Însă, două luni mai târziu, în vară, Rudel Obreja primea diagnosticul crunt. Bărbatul a semnalizat problemele de sănătate și faptul că nu se simte bine, însă medicul închisorii i-a ignorat strigătul după ajutor, spune soția lui Rudel Obreja.

„Poate o spun eu subiectiv, dar o spun şi documentele. În momentul în care cineva intra într-o închisoare intră într-o carantină. Este analizat medical. După aceasta carantină, soţul meu a ieşit şi a rezultat că e clinic sănătos. Am aceste documente, 7 aprilie 2022 e data încarcerării lui. Soţul meu a făcut analizele an de an şi toate au fost impecabile.

Mi se pare greu totuşi ca în iunie să ajungi cu cancer în stadiul patru cu metastaze! La aproximativ două săptămâni au început durerile şi mi-a spus că nu se simte bine şi că la cabinetul medical a spus că are o problemă. După ce a fost mutat, lucrurile au degenerat. La fiecare vizită eu vedeam dintr-un munte de om că se topeşte. A început să slăbească. Eu am fost cu soţul meu 16 ani, îl știam foarte bine, nu era un om să se plângă, nu a luat niciun medicament, era puternic psihic”, a declarat Antonia Obreja, potrivit romaniatv.net.

„Să îi ierte Dumnezeu pe călăii mei!”

Antonia Obreja îi acuză pe medicii închisorii și spune că soțul ei a ajuns de nouă ori în fața lor, acuzând stări de rău, starea sa deteriorându-se văzând cu ochii. Însă, problemele de sănătate ale lui Rudel Obreja nu au fost luate în serios și a fost tratate superficial.

„Soţul meu s-a prezentat la cabinet de nouă ori, a subliniat că e o urgenţă ca el să se trateze liber şi i s-a dat no-spa şi omez! E greu acum să vorbesc. Vreau să-l las să plece liniştit. La un moment dat mi-a spus «Să îi ierte Dumnezeu pe călăii mei» și asta spun şi eu.

Soţul meu a fost încarcerat de trei-patru ori, a avut arest preventiv, viaţă de calvar. Am trăit şi suferinţa asta nu a ştiut-o nimeni. Restul e poveste. Soţul meu a avut atâta demnitate, chiar dacă nu a fost de acord cu deciziile luate, cu abuzurile justiţiei, a spus eu sunt un om demn, rămân în faţa justiţiei”, a mai spus Antonia Obreja.

