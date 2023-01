Sexy-prezentatoarea și iubitul s-au cununat religios în ziua de Crăciun! La o biserică veche din Capitală, ctitorită în anul 1700, a avut loc evenimentul, acolo unde Lavinia Tîrzianu, de la galele RXF, și Alexandru și-au pus inelele de logodnă pe degete. Și nu e totul! A doua zi, au plecat la Dubai, unde au petrecut Revelionul. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Cea mai sexy prezentatoare, care are și un CV bogat în spate, rulând la Etno, Acces Direct, Kanal D, acum la Capital TV și RXF, este în culmea fericirii: s-a logodit cu Alexandru, bărbatul care de aproximativ doi ani o face să se simtă în al nouălea cer. Cei doi au făcut pasul chiar de Crăciun, deși Alexandru o ceruse de soție în urmă cu un an, iar Lavinia i-a răspuns afirmativ.

A cerut-o de soție acum un an

Lavinia avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, momentele de emoție prin care a trecut. ”Ne-am dorit să facem cununia în ziua de Crăciun. De sărbătoare, e o sărbătoare de fericire. E mare lucru, pentru că un cuplu din 1000 face cununia de Crăciun. Asta ne-a spus preotul…

Mi s-a împlinit un vis, ca într-o zi de sărbătoare să oficiem cununia religioasă. Fără prea multe pregătiri și planuri, pentru că în viață nu e prea târziu să-ți întâlnești sufletul geamăn, cel după care mulți aleargă. Dar vine când vrea Dumnezeu.

Am ales să ne îmbrăcăm în alb, simbol al purității, cu tematica folclorul autentic reinterpretat. Iar decorul să fie unul de sărbătoare, cu spice de grâu, globulețe și flori lucrate manual. Verighetele sunt lucrate manual, sunt inscriprionate si au un model oarecum arăbesc.

Apoi, am făcut Crăciunul acasă, cu familia, părinți, soră, prieteni…”, a povestit Lavinia.

Luna de miere în Dubai

A doua zi, cei doi plecau în vacanță la Dubai. Una care s-a transformat, practic, în luna de miere. ”Vacanța am luat-o ca să fim doar noi doi, pentru că acum un an am fost cu copiii in Egipt… Zici că a fost luna de miere acum. Așa s-a nimerit…

Am descoperit Dubaiul la picior. Am văzut lucruri foarte mișto. De exemplu, la metrou este câte un vagon destinat femeilor, numai femeilor.

Am vizitat piața Karama, un fel de târg… Am văzut muzeul Viitorului, am mai vizitat plaja La Mer, începută acum șase ani. Toată arhitectura, este ceva vechi îmbinat cu modernul. Un trecut reinterpretat. Am văzut spectacolul de artificii de Revelion, la Burj Khalifa”, a mai dezvăluit sexy-prezentatoarea.

