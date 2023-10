S-a prăbușit cerul pe Cătălin Scărlătescu după aflarea veștii în miez de noapte. Echipa turcoaz, decimată de încă o eliminare

Încă o eliminare a avut loc la Chefi la Cuțite. De această dată, echipa care a pierdut un om este cea a lui Cătălin Scărlătescu. Unul dintre concurenții echipei turcoaz nu a fost prea inspirat, iar duelul contra echipei portocalie a fost fatal pentru el. Cine este cel care a părăsit competiția?

Ultima ediție Chefi la Cuțite a adus noi confruntări acerbe. Mai întâi cele trei echipe s-au luptat pentru supremație și imunitate, iar apoi cei îmbrăcați în portocaliu și turcoaz au intrat la duel. Însă, seara nu a fost norocoasă pentru Cătălin Scărlătescu. În cele din urmă, celebrul chef a ajuns să mai piardă încă un om din echipă.

(CITEȘTE ȘI: ALERTĂ ÎN PLATOUL CHEFI LA CUȚITE, DE LA ANTENA 1! A FĂCUT UN ATAC DE PANICĂ, CHIAR ÎNAINTE DE ELIMINARE)

O nouă eliminare la Chefi la Cuțite

Ediția 21 a emisiunii Chefi la Cuțite sezonul 12 a început cu o probă de viteză, în care concurenții desemnați ai fiecărei echipe au trebuit să pregătească niște clătite. Câștigătorul a primit avantajul și a decis ingredientele cu care celelalte echipe au gătit. S-a dat drumul la treabă, iar în final echipa magenta, cea a lui Florin Dumitrescu a ieșit câștigătoare.

Astfel, concurenții lui Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au ajuns la duel. Aceștia au trebuit să extragă dintr-un bol un bilețel și, în ordinea de pe hârtii, au decis cu ce ingrediente vor găti adversarii. Aceștia au avut de ales între brânză de burduf, frișcă lichidă, orez expandat, chipsuri cu smântână și mărar, unt de arahide, năut la conservă, iaurt de cocos, fulgi de ovăz, șampanie și pomelo.

Ingredientele cu care au trebuit să gătească au fost unele destul complicate, iar adversarii nu au avut milă unii de alții. După ce fiecare și-a primit ingredientul a început proba eliminatorie, unde toți au încercat să facă farfurii spectaculoase.

Însă, pentru unul dintre concurenții lui Cătălin Scărlătescu ziua nu a fost prea norocoasă. Acesta nu a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor, așa că a obținut cele mai puține puncte și a fost eliminat. Cel care a plecat acasă a fost Răzvan Mincă.

„Nu poți să faci prostia aia în farfurie! Aia era farfurie să treci?! Ție ți-a plăcut? Puteai să faci orice altceva, dar nu așa!”, i-a reproșat Cătălin Scărlătesc concurentului.

Răzvan Mincă a acceptat eliminarea cu capul sus, însă momentul a fost unul greu pentru el. Acesta a plecat acasă cu lacrimi în ochi, mâhnit de faptul că nu a reușit să le demonstreze chefi-lor adevărata sa valoare.

„Este un moment foarte greu pentru mine, pentru că nu-mi doream să plec acasă. Îmi doream să rămân cât mai mult timp posibil. Am lacrimi în ochi pentru că știu că pot mai mult, dar mi-am ales preparatul greșit. E o greșeală a mea. Când m-am întors în bucătărie am avut lacrimi, am legat o prietenie”, a spus Răzvan Mincă.

(VEZI ȘI: CÂND ARE LOC FINALA CHEFI LA CUȚITE, DE LA ANTENA 1. COOKING-SHOW-UL DE MARE SUCCES SE DIFUZEAZĂ PE REPEDE ÎNAINTE)