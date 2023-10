Alertă în platoul Chefi la Cuțite, de la Antena 1! A făcut un atac de panică, chiar înainte de eliminare

Momente de panică în timpul filmărilor de la Chefi la Cuțite! Una dintre concurentele show-ului culinar s-a confruntat cu un episod dificil în ultimul battle. Tânăra de 26 de ani le-a mărturisit internauților ce gânduri mai puțin fericite au încercat-o de-a lungul experienței din competiția de la Antena 1. Ce a pățit influencerița înainte de ultima eliminare? Puțini se așteptau la asemenea dezvăluiri!

Nadd Hu este una dintre cele mai îndrăgite concurente din emisiunea Chefi la Cuțite. Tânăra nu avea experiență în bucătărie, însă pasiunea a împins-o să încerce. Zis și făcut! Nici prin cap nu-i trecea c-o să ajungă atât de departe și că o să experimenteze o mulțime de stări. Pe micile ecrane, fanii show-ului culinar au observat că aceasta este emoționată, însă influencerița susține că toate emoțiile sunt mult mai puternice în realitate, față de cum se văd pe TV.

Așa că, a ținut să le spună și oamenilor care o susțin aceste lucruri. Nadd Hu a povestit pe Instagram că a suferit un atac de panică în ultimul battle, înainte de eliminare. Jurații nu au fost prea încântați de preparatul ei, care a obținut doar 7 puncte. Totuși, cea care a spus adio show-ului a fost Monica Iliescu, al cărui preparat a obținut doar 5 puncte.

„O să vă înșir aici câteva gânduri: am fost și sunt extrem de recunoscătoare pentru șansa care mi s-a oferit, de a face parte dintr-o echipă. N-am nicio experiența în bucătărie, tot ce-am învățat a fost de pe internet sau din familie.

Am încercat să dau tot ce pot, așa cum am știut eu. Motivul atacului meu de panică, după multe introspecții, a fost cred eu faptul că m-am uitat în jur!”, a mărturisit concurenta de la Chefi la Cuțite pe Instagram.

Ce spune Nadd Hu despre atacul de panică suferit la Chefi la Cuțite

Influencerița susține că era înconjurată de oameni profesioniști în bucătărie, iar ea s-a simțit „mică” pe lângă ei. Emoțiile au năpădit-o și nu și-a mai putut ascunde lacrimile. După acest episod, a trebuit să dea câteva explicații oamenilor din online, care o urmăresc.

„Eram înconjurată de profesioniști, de oameni incredibil de talentați și m-am simțit mică. Mă tot întrebam ce caut aici. Dacă am vreun plus valoare de adus… Dar voi lua a doua șansă dea zi ca pe un semn. Că poate totuși nu am ajuns aici aleatoriu, iar de mâine să încerc să fac mai bine, așa cum știu eu”, a mai spus aceasta.