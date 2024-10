S-a retras din fotbal, dar Gigi Becali îl bântuie și acum! Povestea argentinianului e spumoasă! ”M-a ținut pe aeroport până la 4 dimineața!”

Pablo Brandan a acordat un interviu pentru CANCAN, în care vorbește despre perioada în care a jucat la FCSB și despre relația cu Gigi Becali, rememorând cum a plecat în 2012 la echipa chineză Liaoning Whowin. Deși a părăsit echipa cu scandal, el își exprimă aprecierea pentru actuala echipă și pentru pregătirea jucătorilor, având încredere că pot realiza performanțe notabile în Europa League.

În urmă cu 13 ani, Gigi Becali profita de degringolada fostei campioane Unirii Urziceni şi aducea şapte jucători la echipa din Ghencea. Ricardo, Apostol, Galamaz, Onofraş, Marinescu, Bilaşco şi Pablo Brandan. Cel din urmă, un fotbalist argentinian foarte tehnic şi cu o clarviziune de invidiat la mijlocul terenului.

Citește și: Gigi Becali a încasat o mică avere după victoria FCSB în fața PAOK. Câte sute de mii de euro a primit

A plecat ultimul, în anul 2012, la echipa chineză Liaoning Whowin. La atâţia ani distanţă, Pablo urmăreşte unele din meciurile fostei sale echipe pe care o vede capabilă de lucruri măreţe în Europa League. Adică o competiţie unde a jucat şi el atunci în echipa lui Becali.

,,Eu cred că acum s-a schimbat timpul. Jucătorii sunt foarte pregătiți, îmi plac foarte mult ideile domnului Becali și ale antrenorului care conduce acum echipa. Mă mai uit la meciurile lor când pot, chiar dacă, poate nu reușesc să mă uit un meci întreg. Îmi place FCSB, e o echipă tânârâ, are putere, îmi place tehnica jucătorilor. Este o echipă diferită față de cea a noastră. Adică de echipa care juca atunci în cupele europene. Nu pot să spun că FCSB e favorită la meciul cu Manchester United, dar e o echipă care poate face o performanță bună. Eu am foarte multă încredere în jucătorii români, pentru că mereu pregătesc bine partidele cu echipe importante, atât mental cât și fizic„, a declarat Brandan pentru CANCAN.

Becali s-a răzbunat pe el şi l-a ţinut până la 4 dimineaţa pe aeroport

Timpul petrecut la echipa lui Becali s-a terminat însă cu scandal. Brandan a primit o ofertă din China, de la Tianjin Teda, şi au început problemele. ,,Ferguson” nu l-a lăsat să plece şi s-a răzgândit în toiul nopţii, iar argentinianul a primit actele când era pe aeroport.

”Pe domnul Becali nu sunt supărat, nu mai e nicio problemă. Dânsul s-a gândit la mine, m-a lăsat să plec atunci, dar şi eu m-am gândit la club, pentru că nu am plecat ca şi jucător liber. S-au luat bani după transferul meu şi am putut pleca şi eu liniştit, pentru că nu am rămas dator, nu? Banii pe care i-a cheltuit Steaua pentru mine i-am dat înapoi şi a fost o trambulină pentru mine această echipă în Europa.

Domnul Becali a vrut să îmi prelungească mie contractul. Eu aveam contract cu Steaua, numai că am primit o ofertă şi eu le-am cerut să plec. El mi-a zis atunci: jucăm cu Twente în Olanda. Dacă vrei să pleci, mergi şi joacă meciul cu Twente. Dacă ne vom califica, nu pleci, dar dacă nu ne calificăm te las să pleci. Asta a fost ultima şedinţă cu Becali înainte de partidă. S-a terminat meciul din Olanda şi când l-am întrebat dacă mă lasă să plec, mi-a zis: Nu, nu mai pleci! (n.r.- râde).

Atunci acolo am avut o discuţie, în cantonament, la revenirea în România. La un moment dat, pe la ora 3, 4 dimineaţa mi-a zis: Bine. Pleacă atunci! Cu domnul Argăseală au fost la fel nişte discuţii ca de la patron la jucător, discuţii în care fiecare are un interes şi normal că au fost discuţii mai multe. După ce am jucat în China, am vrut să mă întorc la Steaua, dar nu s-a mai putut. Nu ştiu cine s-a opus. Poate a fost Argăseală, Becali,antrenorul, nu ştiu. Nu vreau să mă cert cu nimeni, a rămas aşa. Adevărul nu îl ştie nimeni, nu?„, a explicat Brandan.

NU RATA: Gigi Becali, vedetă în presa din Grecia! Cum a fost poreclit de eleni, după ipostaza de pe Otopeni

Cu inima la Craiova, nu la FCSB

În schimb, la Craiova lui Rotaru a fost mult mai bine. Fostul fotbalist recunoaşte că acolo s-a simţit important.

,,Da, normal, acolo am suferit mai mult. Când am mers la Craiova, echipa nu arăta bine. Mihai Rotaru avea o echipă care a promovat în Liga 1 şi treaba nu mergea foarte bine. M-a chemat atunci pe mine şi pe încă 2, 3 jucători, ca să ne putem salvăm de la retrogradare. S-a schimbat antrenorul, a venit domnul Cârţu mă cunoştea de la Steaua, am avut o relaţie excelentă.

Împreună am reuşit şi am fost aproape să jucăm în cupele europene. A fost un an foarte frumos. Aveam o echipă cu jucători tineri dar şi cu experienţă. A fost foarte greu, dar cu organizarea domnilor Cârţu şi Săndoi, am avut un parcurs excelent. Am avut multe victorii şi meciuri egale. Era foarte important pentru Craiova să rămână în Liga 1. Şi aşa a fost istoria de atunci la Craiova„, a mai povestit fotbalistul.

”Când facem grătar punem muzică din România”

Tonul la distracţie în familia Brandan îl dă chiar imnul Universităţii Craiova.

,,Când facem un grătar eu şi copiii mei mereu ascultăm muzică din Argentina, dar şi de unde ne place nouă. Punem şi muzică din România şi normal, imnul Craiovei. Fac asta din cauza domnului Cârţu. În primul rând, datorită lui am ajuns să iubesc Craiova! Lumea în oraş e foarte fierbinte, te face să te simţi important în oraş. După victoriile de atunci megeam la restaurant şi tot timpul puneam imnul (n.r.- râde)„, a povestit Pablo.

Brandan a tot ţinut legătură cu mai mulţi români implicaţi în fotbalul nostru, printre care Bălgrădean, Bilaşco şi Toni Heleşteanu.

”Încerc să fiu un intermediar, lumea mă sună şi mă întreabă de jucători. Încerc să ajut prietenii din România şi pe cei din Argentina. Eu vreau să fiu antrenor. Am antrenat aici în Argentina la o echipă din liga a doua, Feniz. Acum aştept o nouă şansă pentru mine. Ultimul jucător despre care am vorbit e Kaprof la Botoşani, un jucător extraordinar, care trebuie să demonstreze.

Am vorbit despre el cu nişte prieteni de acolo, dar nu am fost eu care l-am adus pe Kaprof. Am vorbit cu Toni Heleşteanu, de la Corvinul. El mereu are o relaţie bună cu lumea de la Botoşani, de la Iaşi. Toni a făcut ceva frumos la Corvinul. Mai vorbim de fotbal, ce are el nevoie, ne auzim tot timpul„, a spus fostul mijlocaş.

Pablo visează acum la un meci de referinţă pentru fotbalul românesc. ,,M-am uitat la Euro, a fost ceva frumos pentru mine. Am jucat alături de câţiva jucători români, erau tineri. Cu Edi Iordănescu am stat la Steaua. M-a bucurat pentru echipa României. Acum cu Mircea Lucescu sper să fie şi mai bine. Ar fi ceva foarte frumos pentru mine să văd România-Argentina la viitorul campionat mondial. Avem nevoie de revanşă, trebuie să-i prindem acolo, ceva (n.r. – râde)”, a mai spus Brandan.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.