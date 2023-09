S-a spart secretul! De ce nu plânge iubita lui Gabi Bădălău după ce a fost concediată de la Kanal D? Produce, lunar, o căruță de bani

Un nou episod incendiar al emisiunii CANCAN EXCLUSIV se anunță, invitată fiind inegalabila Bianca Drăgușanu! Diva a dezvăluit când urmează să își micșoreze sânii, ce relație are acum cu Victor Slav, tatăl fetiței sale, dar și ce părere are despre o eventuală căsătorie cu Gabi Bădălău. Unde mai pui că vedeta ar vrea să plece în căutarea lui Michele Morrone, alături de Nikita și de echipa CANCAN.RO?!

Bianca Drăgușanu a făcut show total, în stilu-i caracteristic. Extrem de volubilă, glumeață și zâmbitoare, afacerista a tratat și subiecte serioase. Printre ele s-a numărat și cel al câștigurilor înregistrate în fiecare lună. Starul emisiunii noastre a închis gura cârcotașilor, recunoscând cu franchețe că își întreține singură familia și plătește taxele la zi. Mai mult, managementul de business este atât de bun, încât diva înregistrează profituri lunare de peste 10.000 €!

Bianca Drăgușanu: „Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 €!”

CANCAN EXCLUSIV: Atunci când oamenii văd o femeie frumoasă, au stigma că ea nu ar putea să își facă singură banii. Tu cât generezi din propria imagine?

Bianca Drăgușanu: Pe Instagram am 1.1 milioane de urmăritori, de peste cinci ani, nu s-a mai schimbat nimic și n-am băgat niciodată bani în promovare sau în like-uri. De cinci ani, nu am mai scăzut, nu am mai urcat. Cu oamenii cu care colaborez să fac plasare de produse pe Instagramul meu, pe ei nu îi interesează câte like-uri am eu la o poză sau câte comentarii am eu la o poză.

Tocmai de asta am oprit și vederea lor. Pe ei îi interesează cum îi pot eu ajuta să devină vizibili și să își vândă produsul prin mine. Nu mă interesează nici să mă ridice cineva prin cuvinte, nici să vină și să-mi aducă tot felul de critici prin cuvinte. Nu mă interesează părerea oamenilor, pentru că părerea oamenilor nu îmi plătește facturile și nu îmi crește copilul.

CANCAN EXCLUSIV: Cât câștigă, din propriile puteri, Bianca Drăgușanu, în fiecare lună?

Bianca Drăgușanu: În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc. Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea nimeni financiar.

Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante. Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul.

CANCAN EXCLUSIV: Asta voiam să știu, câștigurile sunt peste 10.000 €, în fiecare lună?

Bianca Drăgușanu: Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 €!

