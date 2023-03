Scandalul este departe de a se încheia între Fulgy și Bia Khalifa. Cei doi „foști îndrăgostiți” au ajuns la poliție în urmă cu câteva zile, după ce onlyfanista a depus plângere pe numele fiului Clejanilor. Fulgy a avut ordin de restricție și brățară la picior începând din data de 14 martie, însă o zi mai târziu, pe 15 martie, oamenii legii au decis că acuzațiile Biei au fost nefondate. Fiul Clejanilor a făcut și câteva declarații după ce a scăpat de brățara de monitorizare și a susținut că nu vrea să-și mai vadă fosta parteneră niciodată.

Fulgy, fiul Clejanilor, a declarat la ieșirea din secția de poliție, după ce i s-a scos brățara de la picior, faptul că regretă că a cunoscut-o pe Bia Khalifa. Mai mult, Fulgy a subliniat, din nou, că a ținut-o pe fosta sa parteneră în casa lui fără să-i ceară bani, dar și că el i-a plătit absolut tot.

„Îmi pare rău că am cunoscut o asemenea speță de om„

CANCAN.RO: Nu mai ai brățara, să înțelegem.

Fulgy: Am avut-o și eu 12 ore că așa e protocolul, indiferent de gravitatea situației, protocolul e protocol și legea e lege. Eu nu am vrut să vorbesc până nu au vorbit instituțiile care ne conduc și au tot dreptul.

CANCAN.RO: Din ce știu eu, trebuia să o porți 5 zile.

Fulgy: Astăzi am fost la judecătorie și de astăzi a început parcursul acestor lucruri care se întâmplă în viața mea. Azi a fost nefondat, în viitor, orice ar fi, 100% același drum va avea, nefondat. Ce pot să spun? Eu sunt liniștit, sunt bine, m-am despărțit de fata cu care am fost că nu-mi mai convenea. Pur și simplu.

Ăsta sunt eu. Nu mai vreau și îmi văd de treaba mea. Eu sunt pregătit pentru orice. Nu-mi e frică de nimic și de nimeni.

CANCAN.RO: Deci să înțelegem că acuzațiile pe care ți le-a adus ea au fost nefondate.

Fulgy: Așa a hotărât judecătoria, nu eu. Eu nu am vrut să comentez că nu sunt avocat, nu sunt procuror, nu sunt judecător, respect instituțiile astea și sunt numai oameni diplomați. Mă regăsesc foarte mult cu oamenii ăia pentru că ei fac parte din aceeași cultură cum am copilărit eu. Până în clasa a 12-a eram numai la olimpiadă, doar locul I la pian, la muzică clasică, deci e frumos.

CANCAN.RO: Au fost niște chestii inventate de ea sau s-a întâmplat real ca ea să fie sechestrată?

Fulgy: Sincer, eu nu aș vrea să mai vorbesc despre asta. Domnii polițiști de la frontieră au spus foarte bine când au descris-o pe această vedetă și… ce putem să apreciem, că trebuie să vedem binele chiar și în rău. O imaginație foarte bogată, dar nu funcționează așa în realitate. Orice spunem, ce vrem sau orice înscenăm, orice sabotaj, orice chestie de genul ăsta, doar pentru niște cifre, mi se pare ieftin. Dacă ar fi să mai zic ceva despre relația asta a mea, nu pot să spun decât că îmi pare rău, am făcut o alegere greșită, și îmi pare rău că nu s-a putut cu frumosul. I-am spus să plece și a plecat la 3 dimineața și s-a ajuns aici, ăsta e caracterul ei.

CANCAN.RO: Îți pare rău că ai intrat într-o relație cu ea?

Fulgy: Nu, îmi pare rău că am cunoscut o asemenea speță de om, din punctul meu de vedere am să vorbesc cum am auzit de la prietenii mei mai mari, la domnul Dan Diaconescu, la domnul Serghei Mizil, la domnul Dan Capatos. La foarte multă lume am auzit același cuvânt când au întâlnit genul ăsta de oameni. O lepră.

„Nu i-am cerut niciun ban, i-am plătit tot„

CANCAN.RO: Așa ai descrie-o tu pe Bia Khalifa.

Fulgy: Așa aș fi descris-o și nu vreau s-o mai văd niciodată. Eu o las în pace, nu de acum, de când face lucrurile astea. Eu am dat-o afară din casă și m-am despărțit de ea din momentul în care a venit de unde a venit.

CANCAN.RO: Din Spania?

Fulgy: Din Spania. Știu eu?!

CANCAN.RO: Crezi că ea asta urmărește? Faimă, popularitate…

Fulgy: Păi din ce trăiește ea? N-are nici mamă, nici tată, nici soră. E vitregă sora pe care o vedeți voi. Doamne ferește, să-i ajute Dumnezeu, și asta e, se mai întâmplă și din astea.

CANCAN.RO: Ea zice că tatăl ei e în Palma de Mallorca și că are foarte mulți bani.

Fulgy: Am văzut. Eu nu am zis nimic că am ținut-o în casa mea atât de mult timp, nu i-am cerut niciun ban, i-am plătit tot. Vreau să mă opresc să mai vorbesc despre fata asta că nu e de teapa mea.

CANCAN.RO: Dar tu voiai o despărțire amiabilă.

Fulgy: Voiam să plece și am pus story înainte ei, gata, punem stop, pa pa, nu mai sunt cu tine, a făcut foarte urât, foarte vulcanică. Și ea, și sora ei și prietena ei. Eu râdeam că nu eram afectat că nu am iubit-o, nu o s-o iubesc și nici nu am să o urăsc că mi-e indiferentă. Pentru mine e doar o femeie din câte femei există pe pământul ăsta.

CANCAN.RO: De ce crezi că a trebuit să se ajungă la asta?

Fulgy: Dacă urmăriți istoricul ei, ea a mai făcut lucruri de genul ăsta. Asta e Bia Khalifa, puteți să o vedeți la iUmor, puteți să o vedeți pe toate posturile, o psihoză de femeie.

